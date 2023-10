GP Messico: misure di sicurezza extra per Verstappen dopo le minacce sui social network

Dopo i fischi ricevuti sul podio di Austin, ora arrivano anche le minacce sui social: la popolarità di Max Verstappen presso gli appassionati messicani è ai minimi storici, anche se il pilota olandese non ha particolari colpe se non quella di stare dominando il confronto diretto con Sergio Perez. E ora, in vista del GP Messico, la Red Bull ha deciso di adottare misure di sicurezza extra in vista di un weekend che si preannuncia decisamente caldo.

FATTORI DI TENSIONE Ad alimentare il clima di tensione ci sono le teorie del complotto che accusano la Red Bull di aver riservato un trattamento negativo a Perez dopo il buon avvio di stagione, culminato con la seconda vittoria dell'anno a Baku. Da allora, il rendimento del messicano è andato decisamente in calando, mentre Verstappen è diventato pressoché imbattibile. A ciò si sono aggiunte le dichiarazioni decisamente fuori luogo di Helmut Marko nei confronti di Perez che hanno offeso tutti i messicani e non solo. Sullo sfondo rimangono i dubbi sulla permanenza del messicano alla Red Bull anche nel 2024, nonostante la presenza di un contratto che scadrà alla fine del prossimo anno.

LE CONTROMISURE Gli organizzatori del GP Messico sono piuttosto preoccupati del clima che si preannuncia al circuito Hermanos Rodriguez questo weekend e nelle scorse settimane hanno lanciato la campagna ''Racepect'' per incoraggiare gli spettatori a rispettatori tutti e 20 i piloti della griglia di partenza. Nonostante questo, la Red Bull sui social network ha notato una serie di minacce rivolte a Verstappen e, di conseguenza, ha deciso di adottare particolari misure di sicurezza in vista della gara messicana, ingaggiando delle bodyguard per il campione del mondo. Marko ha spiegato alla testata f1-insider: ''Max in realtà non vuole quelle guardie del corpo, è rilassato. Ma abbiamo una responsabilità nei suoi confronti. Quindi vogliamo solo andare sul sicuro''.

