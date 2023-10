Leclerc fiducioso: "Manterremo la posizione in curva 1 e poi faremo la nostra gara"

Nelle qualifiche del GP Messico è arrivata la seconda pole position consecutiva per Charles Leclerc, con la Ferrari che migliora il risultato di Austin piazzando in prima fila anche la vettura di Carlos Sainz. Il circuito Hermanos Rodriguez è caratterizzato da un lunghissimo rettilineo che porta alla curva 1 e per i due piloti del Cavallino Rampante sarà fondamentale partire bene e chiudere ogni varco agli avversari, per poter poi sfruttare un importante vantaggio nel prosieguo della gara.

L'IMPORTANZA DELLA POSIZIONE A Città del Messico si corre a quasi 2.300 metri di altezza e il raffreddamento delle monoposto assume ancora maggior importanza quando l'aria è così rarefatta. Poter comandare il gruppo permette dunque di avere un vantaggio sui rivali, come ha ben spiegato Leclerc: ''È una gara molto difficile qui. Tutto può succedere, soprattutto con il raffreddamento, qualunque macchina sia dietro dovrà fare un po’ più di gestione. Quindi può giocare a nostro favore''.

LECLERC OTTIMISTA Ecco dunque che in questa situazione riuscire a mantenere le due Ferrari davanti dopo l'insidioso approccio a curva 1 sarà ancora più importante, non solo dal punto di vista strategico. Leclerc è convinto di avere buone possibilità di farcela: ''Dobbiamo fare una buona partenza e, quanso si parte primi qui, è sempre complicato mantenere la posizione alla prima curva. Ma abbiamo avuto delle buone partenze quest’anno, quindi sono fiducioso che potremo mantenere il primo posto fino alla prima curva e poi proveremo a fare la nostra migliore gara''.

VERSTAPPEN FAVORITO Il primo degli avversari a braccare le Ferrari sarà Max Verstappen, terzo sulla griglia di partenza e affiancato dal sorprendente Daniel Ricciardo. Leclerc indica ancora l'olandese come il favorito per il successo nel GP Messico: ''Quest’anno chiaramente Max è stato estremamente forte sul passo gara. Quindi al momento è lui il favorito. Abbiamo ancora molto lavoro da fare come squadra per poterli raggiungere come ritmo gara''. Quella di Città del Messico è la 22esima pole position in carriera per Leclerc, ma il pilota della Ferrari non riesce a convertire la partenza al palo in vittoria dai due successi di inizio stagione 2022 in Bahrain e Australia: da allora sono arrivate 10 partenze in prima posizione senza successo sotto alla bandiera a scacchi.

Pubblicato da Luca Manacorda, 29/10/2023