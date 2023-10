F1 GP Messico 2023, PL1: Verstappen inizia col piede giusto, bene Albon e Perez

Il fine settimana di Città del Messico è iniziato con il piede giusto per Max Verstappen. A parità di gomme Soft, il campione del mondo in carica precede di un decimo il sorprendente Alex Albon sulla Williams, con il compagno Checo Perez in terza posizione ma staccato di tre decimi. Quarto posto per Lando Norris, seguito da Charles Leclerc, Oscar Piastri e Carlos Sainz, costretto a saltare la prima parte della sessione per un problema al servosterzo.

LARGO AI GIOVANI La prima sessione di prove libere all'Hermanos Rodriguez è stato anche l'occasione per vedere in pista ben cinque giovani al posto dei titolari: il più veloce è stato Oliver Bearman, che ha portato la Haas di Magnussen al 15° posto, con Isack Hadjar 17° sull'AlphaTauri di Tsunoda, Jack Doohan 18° sull'Alpine di Gasly e Frederik Vesti 19° sulla Mercedes di Russell. Sfortunatissimo, invece, Theo Pourchaire, che ha percorso solo 4 giri sull'Alfa Romeo di Bottas senza riuscire a completare un giro cronometrato per un problema al brake-by-wire.

RISULTATI E APPUNTAMENTI La F1 torna in pista a mezzanotte, allo scoccare in Italia della giornata di sabato 28 ottobre, per le prove libere 2 del GP del Messico 2023 che vi raccontiamo in diretta a partire dalle 23.45. Nell'attesa, qui tutti i giri percorsi e i risultati delle FP1 che si sono disputate sul circuito di Città del Messico.

Prove libere 1 GP del Messico 2023 terminate. Rivivi la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.

21.33 - La classifica finale della prima sessione del weekend:

21.30 - La bandiera a scacchi segna la fine delle PL1 del GP Messico 2023.

21.28 - Due minuti alla fine di questa prima sessione di libere del weekend messicano. Tutti i piloti sono in pista ad eccezione di Pourchaire, che ha ormai finito la sua giornata.

21.26 - Scaramucce in pista tra Lando Norris e Sergio Perez, che si sono ingaggiati in un duello durante la loro simulazione gara. Checo è poi andato lungo in curva-4 lasciando passare il giovane collega della McLaren.

21.23 - I due Ferrari sono in pista in questa fase con gomme Hard per testare già qualche giro in condizioni da gara.

21.20 - Gran bel tempo per Albon, che si rimette al secondo posto con soli 95 millesimi di gap da Verstappen. Il thailandese è in formissima all'inizio di questo weekend. Intanto sembrano finiti i giochi per Pourchaire: il leader della classifica F2 è sceso dalla macchina visto che il suo problema al brake-by-wire non è stato risolto.

21.15 - Si lancia adesso anche Albon con le Soft, che fino a pochi minuti fa era in seconda posizione pur avendo effettuato il suo tempo con gomme prototipo.

21.11 - Perez si è messo un po' a posto, riuscendo a prendersi la seconda posizione al secondo tentativo con lo stesso treno di gomme Soft C5. 1:20.015 per Checo, che paga 3 decimi di gap da Verstappen. Intanto Carlos Sainz si è inserito in sesta posizione, a circa due decimi dal compagno Leclerc.

21.08 - Torna al lavoro anche Carlos Sainz con gomme Soft nuove, mentre Pourchaire ha percorso ancora un giro ma è stato di nuovo costretto a rientrare ai box.

Théo Pourchaire's FP1 outing hasn't gone smoothly so far 😭



The @Formula2 championship leader has been in and out of the pits a few times with an issue, yet to set a time#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/sYR1tQmqg2 — Formula 1 (@F1) October 27, 2023

21.06 - Verstappen conferma di avere qualcosa in più rispetto a tutti gli altri: 1:19.718 per Max Verstappen, che rifila mezzo secondo con gomme Soft a Norris, Albon, Perez e Leclerc, tutti racchiusi in meno di un decimo.

21.05 - 1:20.237 per Lando Norris, che si prende la miglior prestazione con 8 millesimi di vantaggio su Verstappen. In attesa, appunto, dei tempi con le Soft di Max e Checo.

21.04 - In pista adesso anche Verstappen, Perez, Norris e Vesti con gomme Soft. Ancora senza un tempo Alonso e Pourchaire.

21.02 - La classifica dopo la prima mezz'ora di attività in questa prima sessione di prove libere 1:

20.59 - C'è il record nel secondo settore ma non il miglior giro alla bandiera a scacchi. 1:20.297 per Charles, che con le Soft si prende il terzo posto a 52 millesimi da Verstappen (che però ha fatto il tempo con le Medium).

20.58 - Torna in pista Charles Leclerc, impegnato con gomme Soft dopo un primo run con le gomme prototipo.

20.56 - A proposito di giovani piloti, per il momento il migliore è Oliver Bearman: il 18enne inglese di casa Ferrari, attualmente impegnato nel campionato F2, è nono con la Haas di Magnussen, con 2.5 secondi di gap da Verstappen (ma anche con una mescola di svantaggio, la Hard al posto della Medium).

20.53 - Terza denuncia per Pourchaire, che ancora avvisa il box: ''Stesso problema di prima''. Il povero pilota francese ha percorso solo tre giri senza alcun tempo cronometrato.

20.50 - Albon sembra piuttosto in palla in questa fase: il thailandese è a 4 millesimi dal miglior tempo di Verstappen, a parità di gomme Medium.

20.47 - La festa è durata decisamente poco: 1:20.245 per Verstappen, a parità di gomme Medium nuove. Intanto Pourchaire è tornato al lavoro denunciando però che il problema avuto pochi minuti fa non è ancora risolto.

20.44 - Le tribune di Città del Messico sono esplose in un boato. E non può che essere ''colpa'' di Sergio Perez: 1:21.596 e nuovo miglior tempo per l'idolo del pubblico messicano.

20.42 - Inconveniente tecnico per Carlos Sainz, che procede lentamente dopo aver spiegato via radio di avere un problema idraulico e sta tagliando praticamente tutte le curve. Lo spagnolo ha perso il servosterzo e ha quindi il volante molto pesante.

Carlos Sainz reports a hydraulics issue over the radio 😩



Appearing to be stuck in gear, he trundles back to the pits for the team to investigate#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/58eUgksYkQ — Formula 1 (@F1) October 27, 2023

20.40 - Albon è con gomme Prototipo, che sono le C4 ''gialle'' in questo weekend. C'è intanto un grosso detrito sul rettilineo, perso dall'AlphaTauri di Hadjar.

20.38 - Alex Albon si prende la miglior prestazione provvisoria in 1:22.466. Non siamo in grado di dirvi con che gomme, perché il monitor ufficiale non funziona.

20.36 - Piccolo problema per Theo Pourchaire, che è rientrato ai box lentamente denunciando la presenza di un messaggio d'allarme sul volante della sua Alfa Romeo. Non certo il miglior modo per approcciare alla sessione.

20.34 - Oscar Piastri si porta al comando della sessione in 1:23.853. Il pilota australiano della McLaren, che non ha mai corso sulla pista messicana, inizia il lavoro di giornata con le Medium.

20.32 - Il primo a scendere in pista è Fernando Alonso, che procede però molto lentamente a velocità costante con dei vistosissimi rastrelli sul posteriore. Se non sapete cosa sono i rastrelli e a che cosa servono, non potete che cliccare qui.

20.30 - Semaforo verde e si parte con le prime prove libere del weekend del GP Messico. Ci sono anche importanti novità lato gomme: Pirelli porta in pista le C4 prototipo 2024, che i piloti potranno testare in entrambe le sessioni di libere di oggi.

We are GREEN for practice!



Fittingly, the green Aston Martin duo are first out on track 💚



Follow along 👉 https://t.co/MddmLh3lbF#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/JGL06kBD5l — Formula 1 (@F1) October 27, 2023

20.27 - Prima di partire c'è tempo per un rapido sguardo al meteo. C'è qualche nuvola sopra il circuito di Città del Messico, ma niente di particolarmente preoccupante: 23 gradi la temperatura dell'aria, 43 l'asfalto.

20.22 - Ricordiamo anche che in questa prima sessione ci saranno ben cinque giovani in pista al posto dei titolari, per ottemperare alla regola che prevede che i team devono lasciare il sedile a un rookie in almeno due sessioni di prove libere 1 nel corso di ogni stagione. Avremo Isack Hadjar in AlphaTauri al posto di Yuki Tsunoda, Frederik Vesti in Mercedes al posto di George Russell, Oliver Bearman in Haas al posto di Kevin Magnussen, Jack Doohan in Alpine al posto di Pierre Gasly e Theo Pourchaire in Alfa Romeo al posto di Valtteri Bottas.

It's a @Formula2 takeover in FP1!



We have FIVE drivers from the #RoadToF1 starring in first practice in Mexico 🤩#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/x3Ja7QDxI0 — Formula 1 (@F1) October 27, 2023

20.18 - Iniziamo il weekend messicano ricordando quali sono le gomme che la Pirelli porta in pista all'Autodromo Hermanos Rodriguez: C3, C4 e C5, e cioè le mescole più morbide del lotto.

A return to the standard #F1 practice format for the #MexicoGP!



There's one additional tyre on track this Friday: teams will try out a prototype C4 compound 🧪 #Fit4F1 pic.twitter.com/KGY59Bmec8 — Pirelli Motorsport (@pirellisport) October 27, 2023

20.15 - Buonasera a tutti voi, cari lettori di MotorBox! Siamo in diretta per raccontarvi le prime prove libere del weekend del GP Messico 2023: 15 minuti d'attesa, poi il semaforo verde per il primo turno di test sul circuito di Città del Messico.