Fantasy F1 MotorBox 2023: i video consigli del GP Messico

La Formula 1 torna in pista per il secondo weekend di fila in un tour de force che ci porterà rapidamente verso il gran finale di Abu Dhabi. Se Max Verstappen continua a comandare la categoria senza grandi dubbi, alle sue spalle è lotta vera per il ruolo di seconda forza con McLaren, Mercedes e Ferrari che si sfidano mostrando prestazioni molto variabili a seconda della tipologia delle piste. Chi avrà la meglio? Una domanda importante anche in ottica Fantasy F1, visto che ci sono gli ultimi GP per provare a scalare la classifica delle nostre leghe.

F1 GP Messico 2023, Città del Messico: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari)

IL FANTA F1 Come in ogni fine settimana iridato, ne abbiamo parlato in diretta su Instagram con gli amici di WikiFanta, sito specializzato che si occupa di qualsiasi tipo di fantasy game possiate immaginare. Abbiamo provato a darvi i consigli per battere la nostra redazione nella lega dedicata di MotorBox (per partecipare non vi resta che cliccare qui) guidandovi nella giungla di crediti, quotazioni, possibili ''chips'' (gli aiuti per ottenere più punti) da giocare, ma mettendovi in guardia dalle temutissime trappole in cui potreste cadere. Se vi siete persi la chiacchierata live, di seguito il video per recuperare le nostre considerazioni in vista del GP Messico 2023.

MOTORBOX E WIKIFANTA: LA DIRETTA INSTAGRAM CON I CONSIGLI PER IL FANTASY F1

Pubblicato da Salvo Sardina, 28/10/2023