Verstappen non teme per la sua sicurezza in Messico: "Accoglienza straordinaria"

Nonostante la vigilia movimentata, caratterizzata dai fischi ricevuti sul podio di Austin e da alcune minacce nei suoi confronti arrivate tramite social network dai tifosi di Sergio Perez, Max Verstappen si è presentato al circuito Hermanos Rodriguez di Città del Messico assolutamente tranquillo. La Red Bull ha deciso di aumentare la sicurezza attorno al campione del mondo per questo weekend, ma il diretto interessato nelle interviste del giovedì è apparso imperturbabile, spiegando come un fatto normale anche l'aumento di guardie del corpo attorno a lui.

PREVENZIONE DEL CAOS Parlando della decisione del team di aumentare i suoi bodyguard, Verstappen ha specificato che ciò può avvenire anche in situazioni che non presentano potenziali minacce: ''Ho un po' più di sicurezza del normale qui, ma ci sono alcuni paesi nel mondo in cui c'è molto 'traffico'. Anche qui nel paddock, ad esempio l’anno scorso era molto impegnativo raggiungere il box per via della gente e ciò aiuta a rendere il fine settimana più fluido in pista, fuori pista e con i viaggi dal tuo hotel''.

ACCOGLIENZA OK Come ad ogni fine settimana di gara, Verstappen e Perez hanno partecipato ad alcuni eventi pubblici nei giorni che precedono l'inizio delle attività in pista. Qui il tre volte iridato ha potuto avere un primo contatto con il pubblico locale e tutto è filato liscio: ''Onestamente, l'accoglienza che ho ricevuto è stata molto bella e ci siamo divertiti moltissimo. Certo, le persone hanno sempre domande a riguardo ma, per quanto mi riguarda, sono qui per fare il mio lavoro e finora l’accoglienza che ho ricevuto è stata straordinaria. È sempre stato fantastico e spero che rimanga così per tutti''.

I FISCHI DI AUSTIN Tornado all'episodio avvenuto durante la premiazione del GP Stati Uniti, negli ultimi giorni è emersa una nuova interpretazione dei fischi piovuti su Verstappen. Il bersaglio dei contestatori sembra che fosse in realtà il governatore del Texas, Greg Abbott. Il pilota della Red Bull non dà però molto peso a questa ricostruzione: ''Non credo. Penso che potrebbero essere entrambe le cose, ma va bene. Non importa se ora è rivolto a me o a qualunque governatore, penso che in generale si tratti solo di aumentare quel tipo di consapevolezza e rispetto verso chiunque''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 27/10/2023