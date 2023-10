F1 GP Messico 2023, Diretta LIVE Prove Libere 2

LIVE CITTÀ DEL MESSICO F1 La Formula 1 prosegue il tour de force - che ci porterà al gran finale di stagione ad Abu Dhabi - con il GP del Messico. All'Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico i piloti affrontano il quartultimo appuntamento della stagione nonché il secondo consecutivo nel filotto di gare americane. Nonostante un campionato già deciso, i temi non mancano: su un circuito a circa 2.200 metri di altitudine (dove l'aria rarefatta mette a dura prova l'aerodinamica e il funzionamento delle power unit) Max Verstappen va a caccia del successo numero 16 in stagione che gli regalerebbe un nuovo record destinato a durare. Ma occhio alle insidie, perché il pubblico sarà tutto a favore del compagno/rivale Sergio Perez, che vuole risollevarsi dopo mesi difficili. Senza contare, che la sfida per il secondo posto tra McLaren, Mercedes e Ferrari è più accesa che mai. Chi avrà la meglio? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio del Messico 2023.

Prove libere 2 GP del Messico 2023 live dalle 23.45 di venerdì 27 ottobre. Segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.