GP Messico: uragano Otis "monitorato"

Ingenti danni ad Acapulco per il passaggio di un uragano categoria 5, ma Città del Messico non dovrebbe essere colpita

Ore drammatiche in Messico per il passaggio dell'uragano Otis, passato dall'essere classificato come tempesta tropicale alla categoria 5 (la più alta) nell'arco di sole 12 ore e abbattutosi con grande violenza sulla zona di Acapulco nella giornata di mercoledì. L'intensità di Otis è aumentata notevolmente prima di toccare terra, con venti che hanno raggiunto e superato i 250 km/h, provocando ingenti danni e l'interruzione dell'elettricità e delle comunicazioni.

LA TRAIETTORIA Domenica a Città del Messico è in programma il GP Messico e ovviamente la F1 sta monitorando la situazione. Lo scenario attuale non sembra mettere a rischio il fine settimana di gara, dato che l'uragano al momento si è spostato dalla costa all'interno, a circa 200 km dalla capitale. Nel frattempo, la sua intensità è scesa alla categoria 4, dunque con venti compresi tra i 210 e i 250 km/h, e si ritiene che continuerà a perdere di forza fino a tornare ad essere catalogabile come una tempesta tropicale. Si prevede che la sua traiettoria prosegua verso Nord senza attraversare Città del Messico e il circuito Hermanos Rodriguez.

IL PRECEDENTE DI IMOLA Quest'anno la F1 ha già dovuto affrontare un weekend di pesante maltempo in occasione del GP Emilia Romagna, in programma ad Imola lo scorso maggio. In quel caso, il weekend all'autodromo Enzo e Dino Ferrari venne annullato in seguito all'alluvione che colpì la zona, provocando la morte di 14 persone. Al momento dal Messico non giungono notizie di persone decedute per il passaggio dell'uragano Otis, il quale ha però provocato ingenti danni, lasciando mezzo milione di persone senza corrente.

Pubblicato da Luca Manacorda, 26/10/2023