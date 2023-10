Ferrari, la partenza che scontenta Vasseur: "Perso il controllo della situazione"

La prima fila tutta rossa sorprendentemente conquistata dalla Ferrari nelle qualifiche di sabato del GP Messico è sfumata in poche centinaia di metri. Charles Leclerc e Carlos Sainz non sono scattati benissimo al semaforo verde e hanno prestato il fianco all'attacco immediato delle due Red Bull, con Max Verstappen che ha preso il comando alla frenata di curva 1 e Sergio Perez che ha attaccato all'esterno il monegasco per salire in seconda posizione, una manovra conclusa con un pericoloso contatto in cui è stato però il messicano ad avere la peggio.

LECLERC SENZA ALTERNATIVE Nell'incidente in curva 1, Leclerc ha rimediato un piccolo danno all'ala anteriore che è poi stata sostituita durante la sospensione della gara in seguito al brutto incidente di Kevin Magnussen. Il monegasco ha chiuso al terzo posto dietro a Verstappen e Lewis Hamilton e tornando sulle fasi concitate al via ha spiegato di non avere avuto alternative per evitare il contatto con Perez: ''Non avevo nessun posto dove andare. Ho cercato di stare il più possibile a destra, il più vicino possibile a Max, ma purtroppo non c’era spazio per stare più a destra. Penso che Checo probabilmente non si fosse accorto che avevo Max alla mia destra, quindi ha iniziato a curvare. Quando l’ho visto, sapevo che prima o poi ci saremmo scontrati, cosa che è avvenuta. Sono rimasto estremamente sorpreso di aver potuto comunque finire la gara''.

VASSEUR ARRABBIATO Chi non ha decisamente apprezzato la condotta delle due Ferrari al via è il team principal Fred Vasseur. Il francese ha bocciato in pieno l'operato dei suoi due piloti: ''Non sono soddisfatto della partenza dei miei piloti oggi. La partenza non è stata buona, abbiamo dato a tutti la scia, perdendo totalmente il controllo della situazione. Questo ha messo Carlos e Charles in una posizione difficile con entrambe le Red Bull. Checo e Charles si sono toccati e abbiamo perso un pezzo di anteriore''. Le conseguenze negative sono state fortunatamente ridotte e la Ferrari, con il quarto posto di Sainz, ha lasciato il Messico con lo stesso bottino di punti della Mercedes, sua rivale nella corsa al secondo posto del mondiale Costruttori.

Pubblicato da Luca Manacorda, 30/10/2023