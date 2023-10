Gli ascolti tv del GP Messico 2023

Il GP Messico ha goduto dell'ultima doppia diretta televisiva dell'anno, nata sotto una buona stella con la prima fila tutta Ferrari. Questa premessa, sommata all'orario serale, ha permesso alle trasmissioni del GP Messico di totalizzare dati di ascolto più che discreti, decisamente in crescita rispetto ai precedenti appuntamenti autunnali.

I NUMERI Partendo dalla diretta delle 21 in chiaro su Tv8, sono stati 1.575.000 gli spettatori medi, per l'8,2% di share. In contemporanea, SkySport ha raccolto 722.000 spettatori per il 3,8% di share. Il totale delle trasmissioni sfiora dunque i 2,3 milioni, una cifra che non si raggiungeva dal GP Singapore, non a caso gara vinta dalla Ferrari, che registrò dati analoghi seppur trasmessa in differita su Tv8.

PROSSIMI APPUNTAMENTI La F1 prosegue il suo viaggio nel continente americano con il terzo weekend di gara consecutivo. Domenica prossima si disputa il GP Brasile, trasmesso in diretta dai canali SkySport alle 18 ora italiana e in differita su Tv8 a partire dalle 21.30. La MotoGP si prende invece una settimana di riposo, prima di riprende in Malesia nel weekend del 12 novembre.

Pubblicato da Luca Manacorda, 30/10/2023