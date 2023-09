Gli ascolti tv del GP Giappone 2023

A causa del fuso orario, il GP Giappone è solitamente uno degli appuntamenti meno seguiti in tv nel corso della stagione. Se il campionato fosse ancora combattutto e con la Ferrari in lotta per il titolo, la differita in chiaro potrebbe sfruttare la sua collocazione per ottenere numeri anche migliori rispetto al solito, ma con il ritorno al successo di Max Verstappen e il titolo Costruttori matematicamente assegnato alla Red Bull queste condizioni non si sono realizzate.

I NUMERI Passando ai dati, la diretta delle 7 sul solo canale Sky Sport F1 ha totalizzato 315.000 spettatori medi e il 7,6% di share. Anche questa settimana non abbiamo il dato totale dei canali Sky, quindi le cifre sono poco confrontabili con i precedenti appuntamenti. La differita del pomeriggio su Tv8 ha raccolto 1.006.000 spettatori con il 9,9% di share. Netto il calo rispetto al precedente GP Singapore vinto da Carlos Sainz che aveva raccolto oltre 1,5 milioni di spettatori. Ieri su Tv8, all'ora di pranzo, è stata trasmessa anche la differita della MotoGP che ha raccolto 905.000 spettatori e il 9,5% di share.

VEDI ANCHE

PROSSIMI APPUNTAMENTI La F1 si ferma per un fine settimana prima di spostarsi in Qatar per un weekend con il format Sprint. Il gran premio della domenica scatterà alle 16 ora italiana e sarà trasmesso in diretta da Sky Sport e in differita da Tv8. Domenica prossima sarà invece ancora di scena la MotoGP, che correrà proprio in Giappone, ma a Motegi. La classe regina gareggerà alle 8 del mattino ora italiana, con diretta sulla pay tv e differita in chiaro all'ora di pranzo.

Pubblicato da Luca Manacorda, 25/09/2023