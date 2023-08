Gli ascolti tv del GP Olanda 2023

La F1 è tornata in scena con il GP Olanda, appuntamento che ha confermato il dominio di Max Verstappen e la crisi della Ferrari. Ingredienti che certo non aiutano gli ascolti tv, già penalizzati da una domenica da bollino nero caratterizzata da molti italiani in viaggio di rientro dalle località di villeggiatura estive. I numeri risultano così in calo rispetto all'ultimo appuntamento di luglio, il GP Belgio, soprattutto per quanto riguarda la differita in chiaro.

I NUMERI Partendo dalla diretta delle 15 sui canali di SkySport, sono stati 914.000 gli spettatori totali per uno share del 9,5%. Numeri leggermente migliori alla gara di Spa, che si era fermata a 856.000 e all'8,8%. Scende invece la differita del tardo pomeriggio su Tv8 che per la gara di Zandvoort non va oltre i 984.000 spettatori e il 9,5% di share, in calo rispetto al 1.199.000 e al 12,6% del GP Belgio.

PROSSIMI APPUNTAMENTI Nel prossimo fine settimana va in scena il weekend più atteso dagli appassionati di F1 italiani, quello del GP Italia. Come sempre, l'appuntamento di Monza verrà trasmesso in diretta alle 15 sia da SkySport sia da Tv8. Torna in azione anche la MotoGP con il GP Catalogna che andrà in onda in diretta su SkySport con partenza alle 14 per la classe regina, mentre su Tv8 tutte le gare verranno trasmesse in differita a partire dal tardo pomeriggio, subito dopo la F1.

Pubblicato da Luca Manacorda, 28/08/2023