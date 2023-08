Ferrari, Leclerc spiega l'incidente in Q3: "Macchina troppo difficile da guidare"

Il monegasco ha analizzato le ragioni dell'incidente che lo ha estromesso in anticipo dalla lotta per le prime posizioni della griglia di partenza

La delusione sul volto di Charles Leclerc è palpabile: pur se iniziate senza grandissime aspettative, le qualifiche del GP Olanda 2023 a Zandvoort si sono rovinosamente chiuse contro il muro. Un incidente in Q3 che oltre a togliere fiducia al monegasco porta inevitabilmente a una gara in salita, dalla nona casella in griglia su un circuito dove i sorpassi sono storicamente sempre molto complicati. Non proprio il modo migliore per ripartire dopo la pausa estiva…

F1 GP Olanda 2023, Zandvoort: L'incidente di Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) in qualifica | Foto: Twitter @F1

PARLA CHARLES “Stavolta – ha spiegato Leclerc a Sky al termine della Q3 – non credo di aver chiesto troppo alla macchina. Ho anche avuto il tempo di vedere il replay e devo dire che non stavo facendo chissà che cosa fuori dal normale, come ad esempio era successo a Miami. Questo weekend, la nostra è stata una macchina veramente difficile da guidare perché passiamo dall’avere tanto sottosterzo al tanto sovrasterzo e in condizioni del genere è ancora peggio. Dobbiamo provare a migliorare l’auto il più velocemente possibile, per adesso è molto complicato capire esattamente il comportamento della macchina e anticiparlo. Ma comunque non ci sono scuse, alla fine sono io che guido la macchina e ho fatto un errore, anche se devo dire che in questo weekend è stato veramente difficile guidare”.

ASSETTO FERRARI Il pilota monegasco non ha però voluto puntare il dito contro il setup della SF-23, che sin dalle prove libere del venerdì è scesa in pista con un’ala posteriore piuttosto scarica rispetto alle squadre rivali: “So è che sorprendente il carico che abbiamo qui, ma conosciamo bene i pacchetti che abbiamo e siamo sicuri di aver scelto la configurazione giusta. Purtroppo è quello che abbiamo adesso e non potevamo fare un assetto migliore con quello che avevamo a disposizione, ma bisogna guardare avanti e realizzare un pacchetto che si adatti di più a piste del genere, che purtroppo non abbiamo ancora. Cosa mi aspetto dalla gara? Sicuramente che sia in salita, questo è un circuito dove i sorpassi sono difficili. Vedremo…”.

