Leclerc e il rinnovo con la Ferrari: "Le trattative non sono partite, ma ho le idee chiare"

È ormai da mesi – e cioè da quando sono venute fuori le indiscrezioni sul possibile contatto con Lewis Hamilton per il 2024 – che Charles Leclerc non fa altro che ribadire il suo eterno amore nei confronti della Ferrari. In una recente intervista concessa dal forte pilota monegasco al Corriere dello Sport, il 25enne ha confessato che in realtà, nonostante i rumour degli ultimi giorni, i discorsi per l’estensione del suo accordo con la scuderia di Maranello non sono però ancora cominciati.

F1 GP Belgio 2023, Spa: Carlos Sainz (Scuderia Ferrari)

PARLA LECLERC “Le voci che dicono che andrò in altre scuderie – ha spiegato Charles – significano semplicemente che sto facendo molto bene il mio lavoro. Ma sono indifferente a questi rumour perché so bene ciò che voglio. Solo che non so ancora cosa vuole la Ferrari da me, le trattative per il rinnovo del contratto non sono ancora partite anche se io ho tutto chiaro nella mia testa. Amo la Ferrari e voglio vincere qui. Questa è la mia priorità. Vasseur? Sì, a parte l’amore per la Ferrari che è sempre esistito ed esisterà sempre, condivido molte cose con Fred e molte di queste riguardano il futuro. Siamo abbastanza allineati, so che cosa sta arrivando per il futuro e ho fiducia”.

F1 2023, GP Belgio: Charles Leclerc (Ferrari)

ANNO DIFFICILE Leclerc ha poi anche parlato dell’annata complessa al volante della SF-23 e di come, comunque, le difficoltà possano diventare uno stimolo: “Cerco sempre la motivazione in ogni situazione in cui mi trovo in modo da tirare fuori il meglio. Al momento, la macchina è quello che è e sfortunatamente i miracoli non esistono. Ma è in queste situazioni che bisogna trovare la forza per continuare. All’inizio della stagione abbiamo resettato le nostre aspettative perché l’auto non era al livello che ci aspettavamo”.

