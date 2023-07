In Ferrari torna l'incubo dei pit-stop, Leclerc: "Dobbiamo esaminarlo"

Tra le poche cose che hanno dato soddisfazione in casa Ferrari in questo 2023 ci sono stati, almeno inizialmente, i pit-stop. Dopo i tanti problemi del recente passato, i meccanici del Cavallino Rampante nei primi gran premi hanno dimostrato una notevole efficienza, in grado di non farli sfigurare nel confronto con l'impressionante velocità dei colleghi Red Bull. Col passare delle gare, però, qualche inconveniente è cominciato ad accadere, fino al recente cambio gomme da oltre 9 secondi occorso a Charles Leclerc nel GP Ungheria. Durante la gara Sprint del GP Belgio, poi, il monegasco ha dovuto nuovamente rimanere fermo sulla piazzola più del dovuto, sia per le operazioni di sostituzione degli pneumatici sia per attendere il momento giusto per ripartire evitando un'unsafe release in un momento di grande traffico in corsia box.

PROBLEMA DA ESAMINARE La questione dei cambi gomme è stata sottolineata dallo stesso Leclerc: ''Quello che ci ha fatto più male è stato il pit-stop lento, dobbiamo esaminarlo perché sono state due gare in cui abbiamo faticato un po’ di più con i pit-stop. Ci penseremo. Come ho detto molte volte, quando non siamo abbastanza veloci dobbiamo massimizzare tutti i nostri punti e oggi non l'abbiamo fatto. Per la gara di oggi stiamo parlando solo di uno o due punti, ma dobbiamo assicurarci di massimizzare tutto''.

STRATEGIA OK Per quanto riguarda la scelta del muretto Ferrari, che ha richiamato per primo Carlos Sainz per passare da gomme da bagnato a quelle intermedie, Leclerc ritiene che il team non potesse fare altro: ''Sicuramente avrei preferito, in un mondo ideale, entrare subito, ma penso che abbiamo fatto la scelta giusta. Avremmo perso troppo tempo se mi fossi fermato dietro a Carlos, quindi non avevo scelta. Non era l'ideale, ma è così''. La strategia è stata peraltro identica a quella di tutte le altre scuderie, che hanno optato per fare i due piloti in due giri successivi.

CHIUDERE BENE Il GP Belgio di oggi pomeriggio chiude la prima parte di stagione, con team e piloti che si godranno poi un po' di vacanze estive. Leclerc, che partirà dalla pole position dopo la retrocessione di Max Verstappen, si augura di andare al riposo con un risultato incoraggiante: ''È importante avere una gara positiva, ogni gara è importante. Considerando che abbiamo avuto un buon fine settimana in termini di ritmo rispetto ad altri, penso che sia importante massimizzare la gara e mostrare un ritmo solido, una strategia solida e senza molti errori''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 30/07/2023