Ferrari, la ricetta di Vasseur per risalire: "A Spa concentrati e disposti a osare"

Le ultime uscite iridate non hanno sorriso alla Ferrari: tra gli atteggiamenti troppo conservativi nell’utilizzo delle gomme a Silverstone e gli errori di Budapest, il Cavallino ha raccolto solo 13 punti in due weekend. Un trend che va invertito e in fretta, visto che nel frattempo Mercedes e soprattutto McLaren migliorano a tempo di record. Necessità di cui il team principal Frederic Vasseur si fa portatore alla vigilia dell’appuntamento di Spa, l’ultimo prima della pausa estiva.

F1 GP Ungheria 2023, Budapest: Charles Leclerc e Carlos Sainz (Scuderia Ferrari) lottano a centro gruppo

PARLA VASSEUR “Siamo reduci – ha spiegato il manager francese – da due gare nelle quali non siamo stati in grado di concretizzare il potenziale della SF-23. Il Gran Premio del Belgio, su una delle piste storiche della Formula 1, ci offre l’occasione di riprendere il percorso di miglioramento iniziato in Canada e interrotto recentemente da atteggiamenti troppo prudenti e anche da qualche errore di troppo. Charles e Carlos sono due dei piloti più forti in Formula 1, ma dobbiamo metterli in condizione di sfruttare le loro doti”.

F1 2023: Frederic Vasseur è team principal della Ferrari dal 9 gennaio 2023.

LICENZA DI OSARE Per farlo, Vasseur sembra avere in mente la ricetta migliore: prendersi dei rischi e minimizzare gli sbagli al muretto e ai box, visto che la rossa comunque ha ben poco da perdere. “I valori alle spalle della Red Bull – ha aggiunto – sono incredibilmente ravvicinati, con cinque squadre che a tutte le gare lottano sul filo dei millesimi: da parte nostra dobbiamo curare ogni dettaglio del fine settimana perché un decimo può valere una o due posizioni. Conosciamo i nostri punti deboli, e i team nostri avversari non stanno a guardare. In Belgio e nel seguito di campionato dobbiamo scendere in pista con la massima concentrazione e anche disposti a osare”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 26/07/2023