GP Belgio: per Verstappen 5 posizioni di penalità sulla griglia di partenza

Inizia con una sorpresa il weekend del GP Belgio. La Red Bull ha montato il quinto cambio stagionale sulla RB19 di Max Verstappen, superando il limite consentito dal regolamento. Per questo motivo, l'olandese ha ricevuto una penalità di 5 posizioni sulla griglia di partenza della gara in programma a Spa-Francorchamps.

E LA SPRINT? In Belgio è in programma un weekend con il format Sprint, dunque oggi si disputeranno le qualifiche per il gran premio di domenica, mentre la giornata di sabato sarà interamente dedicata alla gara breve. La penalità di Verstappen avrà ricadute esclusivamente sul risultato di oggi, con il leader del mondiale che domenica partirà 5 posizioni più indietro rispetto a dove si piazzerà al termine della sessione di questo pomeriggio. Nessun impatto invece sulla Sprint di sabato, con Verstappen che prenderà il via dalla posizione conquistata durante la Shootout del mattino.

IL PRECEDENTE L'appuntamento di Spa-Francorchamps è stato spesso utilizzato dai team come gara in cui montare nuovi componenti, incappando in retrocessioni sulla griglia di partenza. Questo perché il circuito belga permette di effettuare molti sorpassi, risalendo la classifica abbastanza agevolmente. Proprio Verstappen lo scorso anno partì dalla quattordicesima posizione dopo aver ottenuto la pole position, ma questo non gli impedì di tornare molto rapidamente nelle prime posizioni, fino a conquistare la vittoria finale. Quest'anno, invece, a Miami l'olandese è partito dalla nona posizione e anche in quella occasione è riuscito a recuperare fino a conquistare la vittoria ai danni del compagno di squadra Sergio Perez.

PERICOLO PIOGGIA Un'insidia maggiore per Verstappen, ma non solo, potrebbe arrivare dal meteo: su Spa è prevista pioggia per tutto il weekend, situazione che renderebbe ancora più insidiosa la pista belga. Dopo la recente tragedia costata la vita a Dilano van't Hoff, i piloti hanno chiesto la FIA di tenersi pronta a prendere una decisione coraggiosa come la cancellazione della gara, nel caso in cui le condizioni di sicurezza siano fortemente compromesse dall'acqua.

Pubblicato da Luca Manacorda, 28/07/2023