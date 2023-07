La Formula Regional piange Dilano Van't Hoff

La tragedia in gara 2 a Spa in condizioni proibitive

TRAGEDIA A SPA Cala una cappa di dolore a conclusione del week end di gare della Formula Regional European by Alpine sulla pista di Spa che tra poche ore vedrà il via della 24 ore GT. Nella seconda manche corsasi stamattina in condizioni meteo proibitive si è purtroppo registrato un grave incidente in cui ha perso la vita il 18enne olandese Dilano Van't Hoff. La corsa - peraltro all'ultimo giro dopo una ripartenza con safety car - è stata fermata con bandiera rossa e la situazione è apparsa subito molto grave.

COINVOLTI FITZGERALD E TRAMNITZ A poche centinaia di metri dal tragico incidente di Anthone Hubert, Tim Tramnitz è finito contro le barriere riuscendo però disperatamente a riportare la vettura fuori dalla traiettoria. Poco più avanti Van't Hoff è finito in testacoda ed è stato centrato da Adam Fitzgerald ed Enzo Scionti. Se Tramnitz ne è uscito senza conseguenze la situazione di Van't Hoff è apparsa subito disperata. Fitzgerald e Scionti avrebbero riportato anch'essi delle ferite importanti e si attendono riscontri.

VITTORIA AD ANTONELLI La corsa ha avuto una sua classifica che, a causa dell'esposizione della bandiera rossa, è stata stilata al giro precedente. La vittoria va quindi a Andrea Kimi Antonelli il quale sicuramente non ricorderà con piacere una giornata così triste. Gara 1 era stata invece vinta dal compagno al team Prema, Rafael Camara. Un week end terribile per la Formula Regional - ed il team MP - cominciata con dei battibecchi sui social a causa di alcune penalizzazioni non gradite e che hanno avuto strascichi nel paddock fino al tragico epilogo di gara 2. Van't Hoff era alla seconda stagione nella serie con la squadra olandese.

Pubblicato da Marco Borgo, 01/07/2023