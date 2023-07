Gli ascolti tv del GP Belgio 2023

Prosegue senza soste il dominio della Red Bull e di Max Verstappen con l'ennesimo successo ottenuto in questa stagione, questa volta nel GP Belgio. Una superiorità che sta intaccando non poco l'interesse verso la F1: anche se i weekend continuano a registrare record di affluenza di pubblico ai circuiti, gli ascolti tv stanno patendo questa situazione, non solo in Italia. Rimanendo però dentro ai nostri confini, il terzo podio stagionale della Ferrari di Charles Leclerc, scattato dalla pole position dopo la retrocessione sulla griglia di partenza di Verstappen, ha regalato un sorriso ai tifosi della Rossa, ma senza portare particolari benefici ai deludenti dati di ascolto di quest'anno.

I NUMERI Partendo dalla diretta delle 15 sui canali di Sky Sport, sono stati 856.000 gli spettatori medi, per l'8,8% di share. Due dati in discreto calo rispetto al GP Gran Bretagna, l'ultima gara trasmessa con diretta esclusiva prima di Spa, quando si registrarono 938.000 spettatori medi e il 9,9% di share. La differita del tardo pomeriggio su Tv8 ha invece totalizzato 1.199.000 spettatori con il 12,6% di share. Dati in questo caso in crescita rispetto al weekend di Silverstone che si era fermato a 1.095.000 spettatori e al 9,4% di share. Segno probabile che in molti hanno optato per la gita domenicale, scegliendo di guardare poi la gara al rientro già sapendo quale sarebbe stato quasi sicuramente il risultato per le prime posizioni.

PROSSIMI APPUNTAMENTI La F1 va ora in vacanza fino alla fine di agosto, quando andrà in scena il GP Olanda nel weekend del 27 con diretta su Sky Sport e differita su Tv8. Il testimone passa alla MotoGP che conclude lo stop estivo e riparte con il GP Gran Bretagna, trasmesso in diretta sia da Sky Sport sia da Tv8. Seaforo verde per la MotoGP alle 14 ora italiana.

