Gli ascolti tv del GP Austria 2023

Segnali di riscossa nel GP Austria da parte della Ferrari, team che come al solito è il vero termometro per l'interesse del pubblico italiano verso la F1. Il secondo posto di Charles Leclerc e la bella prova di Carlos Sainz non bastano però a risollevare gli ascolti tv di questa stagione, totalmente dominata dalla Red Bull e da Max Verstappen. I dati del weekend non crescono rispetto agli ultimi gran premi, soffrendo anzi l'ìnizio dei fine settimana degli esodi estivi.

I NUMERI Passando ai dati, la diretta delle 15 sul solo canale Sky Sport F1 ha totalizzato 538.000 spettatori pari, al 5,2% di share. La differita delle 18 su Tv8 ha interessato 1.088.000 spettatori, pari all’8.5% di share. L'ultima differita trasmessa in orario pomeridiano, quella del GP Monaco, aveva raccolto 1.309.000 spettatori.

VEDI ANCHE

PROSSIMI APPUNTAMENTI La F1 è entrata in un mese di luglio intenso e nel prossimo weekend tornerà in scena con il GP Gran Bretagna. La gara di Silverstone sarà trasmessa in diretta alle 16 da Sky Sport e in differita tardo pomeridiana da Tv8.

Pubblicato da Luca Manacorda, 03/07/2023