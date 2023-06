Gli ascolti tv del GP Spagna 2023

Saltato l'appuntamento di Imola, il GP Spagna ha rappresentato un test interessante per gli ascolti tv della stagione 2023 di F1, in quanto trasmesso con doppia diretta televisiva sia sul satellite sia sul digitale. Purtroppo, l'andamento poco entusiasmante della Ferrari come da tradizione deprime anche l'interesse verso le trasmissioni che anche in questo weekend non si sono discostate molto dai numeri degli altri gran premi.

I NUMERI Partendo dalla diretta in chiaro delle 15 su Tv8, sono stati 1.777.000 gli spettatori, per il 14,5% di share. Per quanto riguarda la contemporanea trasmissione su Sky, questa settimana abbiamo solo i dati del canale Sky Sport F1 che ha totalizzato 582.000 spettatori, per il 4,8% di share. Si può ipotizzare che il totale sulla pay tv abbia superato come di consueto il milione, mentre con certezza possiamo dire che la trasmissione sul digitale ha beneficiato poco della diretta, basti pensare che la settimana precedente la differita del GP Monaco era arrivata a 1.309.000 spettatori.

PROSSIMI APPUNTAMENTI La F1 si prende una pausa prima di trasferirsi in Canada tra due domeniche, per un appuntamento in orario serale per l'Italia che solitamente ha sempre raccolto ottimi numeri. Nel prossimo weekend torna invece di scena la MotoGP, con l'atteso GP Italia in programma al Mugello che verrà trasmesso in diretta sia da Sky Sport sia da Tv8.

Pubblicato da Luca Manacorda, 05/06/2023