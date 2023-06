Ferrari, novità in stile Red Bull. Leclerc: "Non ci aspettiamo miracoli"

Il Circuit de Catalunya, tante volte sede dei test invernali, è un tracciato perfetto per verificare la bontà di una monoposto di F1. Per questo, il GP Spagna rappresenta spesso un appuntamento fondamentale per i team che qui portano in pista le novità studiate per migliorare le vetture dopo la prima parte di campionato. Sarà così anche quest'anno, in particolare in casa Ferrari.

PANCE STILE RED BULL Le prime immagini in arrivo dal Montmelò (foto copertina) confermano le novità riguardanti i sidepod della SF-23. Finora la scuderia di Maranello aveva optato per una soluzione inwash fin dall'esordio delle attuali monoposto a effetto suolo, avvenuto lo scorso anno. In questo caso, l'aerodinamica della macchina indirizzo i flussi d'aria verso l'interno. La vettura che ha vinto lo scorso anno e che sta dominando l'attuale stagione, ossia la Red Bull, adotta invece una soluzione downwash che spinge i flussi aerodinamici verso la parte bassa della vettura. Dopo aver visto le prestazioni sempre migliori degli avversari, e trovandosi ad affrontare un problema di gestione delle gomme in gara decisamente penalizzante, anche il Cavallino Rampante ha deciso di adottare una filosofia sul solco di quella seguita dal team austriaco.

VEDI ANCHE

LECLERC CAUTO Nella conferenza stampa del giovedì, Charles Leclerc ha spiegato come la Ferrari intends affrontare i prossimi weekend: ''Non ci aspettiamo grandi miracoli, ad essere onesti. D'ora in poi, vogliamo provare a portare alcuni piccoli aggiornamenti ogni gara. Questo dovrebbe andare nella giusta direzione, ma non credo che sarà un cambiamento enorme''.

ALLA RICERCA DELLA COSTANZA Finora, la Ferrari SF-23 ha dimostrato di sapersi difendere egregiamente in qualifica, tanto da conquistare anche la pole position in Azerbaijan, ma di soffrire tremendamente in gara. Leclerc è tornato così su questo annoso problema: ''Abbiamo una macchina estremamente potente che in qualifica, con il ritmo di un giro con gomme nuove e con il vento che sappiamo esattamente come gestire per guidare la macchina, va bene. Non appena usciamo un po' da quelle condizioni, la macchina perde così tanto carico aerodinamico in generale. Quindi, abbiamo lavorato molto su questo con questa nuova macchina. Questo dovrebbe aiutarci non tanto a ottenere prestazioni, ma almeno ad essere un po' più costanti per tutto il fine settimana. Questo, si spera, ci aiuterà a ottenere un risultato migliore domenica''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 01/06/2023