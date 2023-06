Come frena una F1 a Barcellona? I segreti del GP Spagna con Brembo

BARCELLONA, SETTIMA TAPPA Dopo il tradizionale appuntamento di Monte Carlo, il carrozzone della Formula 1 si sposta di poche centinaia di chilometri per approdare al Montmelò, su una delle piste più conosciute da team e scuderie, perché sovente è stata sede dei test pre-campionato. Lo scorso anno sul Circuit de Catalunya Charles Leclerc quasi dominò il weekend, fino alla rottura del suo propulsore nel corso della gara. Quest'anno i presupposti di partenza sono totalmente diversi e se lui e il suo compagno in Ferrari, Carlos Sainz, vorranno ben figurare, ci sarà da pedalare parecchio. Di contro, i favori del pronostico sono come sempre quest'anno sulle spalle del team Red Bull Racing con Max Verstappen e Sergio Perez, mentre proveranno a dar loro fastidio il padrone di casa Fernando Alonso su Aston Martin e le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, ansionsi di testare le novità tecniche, introdotte dalla casa di Stoccarda a Monaco, su una pista con caratteristiche totalmente diverse. Ci sarà una novità quest'anno al Montmelò: è stata eliminata l'ultima chicane, e dunque si andrà ben più veloce. Per capire cosa ci attende ci affidiamo all'esperienza dei tecnici della Brembo - l'azienda italiana che fornisce gli impianti frenanti a quasi tutta la griglia della Formula 1 - che hanno rielaborato e aggiornato i dati della pista catalana. Ecco tutti i segreti del circuito che ospiterà il GP di Spagna domenica prossima, di seguito troverete la carta d'identità, i dati delle frenate principali e un focus video sulla frenata più severa del Montmelò. Buona lettura!

I SEGRETI DEL CIRCUITO DI BARCELLONA

La carta d'identità della pista

Nell’arco di sette giorni la Formula 1 passa da una monarchia all’altra, dal Principato di Monaco alla Spagna. Secondo i tecnici Brembo, il Circuit de Barcelona-Catalunya rientra nella categoria dei circuiti scarsamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 2, il più basso finora dell’annata, complice il rettilineo di 1.047 metri che agevola lo smaltimento del calore. Quest’anno i team di F1 non hanno disputato test invernali al Circuit de Barcelona-Catalunya che però due settimane fa ha ospitato la 6 Ore di Barcellona, destinata alle vetture GT, Touring ed ai Prototipi prodotti dal 1947 al 1990. Il deposito di gomma lasciato sull’asfalto da queste vetture durante le competizioni, dovrebbe aver aumentato il già elevato livello di aderenza della pista.

Categoria di frenata : Easy (2 su 5)

: Easy (2 su 5) Tempo speso in frenata : 12%

: 12% Lunghezza circuito 4.675 metri

4.675 metri Numero di giri : 66

: 66 Numero di frenate : 7

: 7 Le tre curve più impegnative: curva 10, curva 1 e curva 4.

Tutte le frenate

Si ritorna all'era Schumacher

Il layout Circuit de Barcelona-Catalunya di quest’anno torna alla configurazione in uso dal 1995 al 2003 grazie all’installazione delle nuove barriere Tecpro nelle ultime due curve. Ciò ha restituito agli appassionati uno dei tratti più apprezzati della pista spagnola, fin dai tempi di Michael Schumacher che con questo layout ha trionfato 5 volte, la prima con la Benetton, le altre con la Ferrari. In quelle 5 occasioni ha impiegato i freni Brembo, suoi fedeli alleati in tutti i 91 GP vinti dal 1992 al 2006. Michael chiedeva ai tecnici un pedale del freno dalla corsa molto corta e reattiva. Ai tempi, gli studi sulla ventilazione dei dischi erano agli albori: i dischi Brembo avevano 100 fori, a fronte degli oltre mille di quest’anno.

Un pit stop della Ferrari n.16 di Charles Leclerc durante i test in Bahrain 2023

Al Circuit de Barcelona-Catalunya i piloti utilizzano i freni in 7 delle 16 curve, per un impiego complessivo sul giro di 9 secondi e mezzo, equivalenti al 12 per cento della durata complessiva della gara. Finora è la percentuale più bassa della stagione insieme al GP Australia. Le curve 4 e 5 sono le sole consecutive in cui si usano i freni: in entrambi i casi le decelerazioni superano i 4 g e gli spazi di frenata i 70 metri. Curiosamente tutte le staccate nella prima metà della pista richiedono almeno 4 g, valore non raggiunto da nessuna delle frenate della seconda metà del tracciato. Dalla partenza alla bandiera a scacchi ciascun pilota esercita un carico di quasi 53 tonnellate e mezzo sul pedale del freno.

Dischi dei freni Brembo F1 2023

La frenata più impegnativa*

Delle 7 frenate del GP Spagna, 4 sono considerate altamente impegnative per i freni, 2 sono di media difficoltà e la restante è light. La più dura è quella alla curva 10 in cui i piloti arrivano a 298 km/h e azionano i freni per 2,19 secondi durante i quali le auto percorrono 112 metri, necessari per scendere a 117 km/h. Il carico sul pedale del freno è di 116 kg e la decelerazione di 3,9 g.

*​In copertina il video dedicato alla frenata più impegnativa del circuito

F1 2023: dettaglio del disco freno posteriore Brembo

I consigli per i gamers

Per guadagnare preziosi decimi, e magari qualche posizione alla staccata della decima curva del GP Spagna nel videogioco Formula 1, è fondamentale la scelta di tempo: si inizia a frenare in prossimità del cartello dei 100 metri, comunque prima di transitare sotto il ponte pubblicitario. Per aiutare la dinamica del veicolo in ingresso curva ci si serve del cordolo interno, mentre per ottimizzare la trazione è consigliabile la terza marcia.

Pubblicato da Simone Valtieri, 01/06/2023