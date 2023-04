Come frena una F1 a Baku? I segreti del GP Azerbaijan con Brembo

BAKU, QUARTA TAPPA Terzo circuito cittadino su quattro gare per il Mondiale di Formula 1, che dopo Jeddah e Melbourne, si sposta ora a Baku. Il circuito stradale nella capitale azera offre curve ad angolo retta, una tortuosa parte centrale e il lunghissimo rettilineo principale da circa 2 km. Vi ricordate come si guida e si frena sullo Baku Street circuit? Facciamo un bel ripasso grazie a Brembo - l'azienda italiana che fornisce gli impianti frenanti a quasi tutta la griglia della Formula 1 - andando alla scoperta della pista che ospiterà il GP dell'Azerbaijan. Di seguito troverete la carta d'identità, i dati delle frenate principali e un focus video sulla frenata più severa del GP. Buona lettura!

I SEGRETI DEL CIRCUITO DI BAKU

La carta d'identità della pista

Si chiama safety car perché entra in pista per ridurre la velocità delle monoposto, garantendo la sicurezza del personale di servizio chiamato a rimuovere l’auto incidentata ma anche dei piloti stessi. Eppure 5 anni fa, proprio in regime di safety car, Romain Grosjean finì contro il muro al GP Azerbaigian nel tentativo di evitare il raffreddamento delle sue gomme. Inutile il ricorso ai freni Brembo che invece, complici le 20 curve del tracciato cittadino, erano rimasti nel range di temperatura consigliato per l’utilizzo ideale. D’altro canto il Baku City Circuit rientra nella categoria dei circuiti altamente impegnativi per i freni: in una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 4.

Categoria di frenata : Hard (4 su 5)

: Hard (4 su 5) Tempo speso in frenata : 19%

: 19% Lunghezza circuito 6.003 metri

6.003 metri Numero di giri : 51

: 51 Numero di frenate : 12

: 12 Le tre curve più impegnative: curva 3, curva 1 e curva 5.

Tutte le frenate

La mobilità del futuro

Negli ultimi tre decenni l’Azerbaigian ha fatto registrare una crescita impressionante, trascinata dalle esportazioni di petrolio e gas. Il Paese è però consapevole che questo modello dovrà cambiare. Alla mobilità del futuro guarda con grande attenzione da alcuni anni anche Brembo, come dimostra il primo Hackathon organizzato da Brembo per ripensare il mondo della mobilità e trovare nuove soluzioni al di fuori dei processi di innovazione tradizionale. Il modo in cui ci muoviamo, comunichiamo e viaggiamo continuerà ad evolversi, rendendo la mobilità di domani, oltre che più green, sempre più digitale e connessa. I mezzi di trasporto saranno più sostenibili e interconnessi, ovvero si interfacceranno con altri dispositivi IOT, con l’abitazione e i sistemi di comunicazione.

Brembo Frontale Rossa

Le 12 frenate al giro del Baku City Circuit sono un valore altissimo ma non rappresentano il record del Mondiale, detenuto da Singapore. Il tracciato azero è però l’unico della F.1 in cui i piloti devono ricorrere ai freni in tutte le prime 8 curve dopo la partenza. Oltre tutto le 4 curve iniziali sono tutte a 90 gradi e così i freni sono soggetti a grandi sollecitazioni. Grazie a 4 frenate da oltre 2 secondi l’una, in un giro intero i freni sono utilizzati per poco più di 19 secondi. Dalla partenza alla bandiera a scacchi ciascun pilota esercita un carico totale sul pedale del freno di quasi 78 tonnellate, il più alto dei primi 5 GP stagionali: impressionante il valore sul giro, circa 1.525 kg a pilota.

La frenata più impegnativa*

Delle 12 frenate del GP Azerbaigian 5 sono considerate altamente impegnative per i freni, 4 sono di media difficoltà e le altre 3 sono light. La più dura per l’impianto frenante è la terza curva, nonostante la velocità di provenienza sia inferiore alla prima staccata. Alla curva 3 le monoposto perdono ben 210 km/h passando da 315 km/h a 105 km/h. Per farlo i piloti sono soggetti ad un picco di 4,8 g di decelerazione per 2,18 secondi durante i quali le auto percorrono 106 metri.

*​In copertina il video dedicato alla frenata più impegnativa del circuito

F1 2023: disco freno anteriore Brembo

I consigli per i gamers

Per effettuare perfettamente la terza frenata di Baku nel videogioco Formula 1 è indispensabile aguzzare la vista perché i cartelli con le distanze dalla curva si confondono con il muretto. Si frena poco prima di vedere il cartello dei 100 metri, restando il più possibile sulla destra. Solo dopo aver scalato 5 marce ci si muove all’interno, facendo però attenzione al muretto incollato al cordolo.

Pubblicato da Simone Valtieri, 27/04/2023