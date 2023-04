F1 GP Azerbaijan 2023, Diretta LIVE Qualifiche

LIVE BAKU F1 Terminata un'attesa estenuante, la Formula 1 torna finalmente in pista per il quarto round del Mondiale 2023. Quasi un mese dopo la caotica gara di Melbourne, Max Verstappen e colleghi riaccendono i motori sul circuito cittadino di Baku per il primo dei sei weekend Sprint della stagione (qui se non sapete di cosa si tratta), che qui debuttano con un nuovo format che vede l'esordio della cosiddetta Shootout, una mini-qualifica dedicata alla garetta da 100 km del sabato pomeriggio. Di sicuro un weekend in cui non sarà mai possibile tirare il fiato, e che noi di MotorBox vi racconteremo live con le nostre consuete dirette minuto per minuto: quale altro modo migliore per seguire tutte le sessioni del GP d'Azerbaijan 2023?

Qualifiche GP d'Azerbaijan 2023 live dalle 14.45 di venerdì 28 aprile. Segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.