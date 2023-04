L'Azerbaijan giura amore alla F1: rinnovo del contratto per il GP a Baku fino al 2026

La pista azera, che nel weekend ospita il primo fine settimana Sprint della stagione, rinnova il contratto con Stefano Domenicali e resta in calendario per almeno altri tre anni

La scelta di organizzare proprio a Baku (nonostante le perplessità di alcuni addetti ai lavori) la prima Sprint Race della stagione era solo il preludio di un amore di lungo termine tra la Formula 1 e la capitale dell’Azerbaijan. Il circuito cittadino che in mattinata ha ospitato la prima Shootout della storia delle corse – e cioè la mini-qualifica per stilare l’ordine di partenza della garetta di 100 km del sabato pomeriggio (live qui dalle 15.15) – ha infatti firmato il contratto con Stefano Domenicali per restare nel calendario del Mondiale almeno fino al 2026.

F1 GP Azerbaijan 2023, Baku: Atmosfera del circuito

RINNOVO TRIENNALE Giunta quest’anno alla sua settima edizione – si è corso per la prima volta nel 2016, ma è saltato il GP del 2020 a causa della pandemia – la gara sulle rive del Mar Caspio si disputerà dunque per almeno altre tre stagioni. Con grande soddisfazione da parte dell’amministratore delegato della Formula 1, Stefano Domenicali: “Il circuito di Baku è ormai diventata una pista popolare per la F1. Si tratta di una pista incredibile in cui accadono spesso molte cose e che ha ospitato alcuni dei GP più memorabili degli ultimi anni. Siamo contenti di poter estendere la nostra relazione con l’Azerbaijan, nell’obiettivo di continuare a crescere insieme”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 29/04/2023