La Sprint del GP Azerbaijan non piace a Horner: "Ridicolo farla lì"

Dopo il GP Australia in programma questo weekend, la F1 si concederà una pausa di tre settimane, complice la cancellazione del GP Cina. I motori si riaccenderanno a fine aprile per il GP Azerbaijan, in programma sullo spettacolare e pericoloso circuito di Baku. In quell'occasione si svolgerà anche la prima gara Sprint della stagione 2023, la quale assegnerà punti extra e definirà la griglia di partenza del gran premio della domenica.

SCELTA RIDICOLA La decisione di disputare proprio a Baku una delle sei gare Sprint stagionali non ha reso felice Chris Horner. Il team principal della Red Bull ha criticato apertamente questa scelta: ''La realtà è che è assolutamente ridicolo fare la prima gara sprint dell'anno su un circuito cittadino come quello dell'Azerbaigian. Penso che dal punto di vista dello spettacolo, dal punto di vista dei fan, sarà probabilmente una delle gare sprint più emozionanti dell'anno. Dal punto di vista del budget cap, però, tutto ciò che rischi di fare è distruggere la tua auto. E questo costa un sacco di soldi. Quindi una gara è sufficiente a Baku, il fatto che ne abbiamo due, potrebbe creare un po' di azione a riguardo''.

VEDI ANCHE

MODIFICHE ALLE SPRINT L'attuale format delle gare sprint non convince del tutto Horner, il quale si augura che vengano presto apportate delle modifiche: ''Speriamo di poter riordinare il format per le gare sprint in arrivo, che siano un po' più dinamiche. So che i direttori sportivi hanno lavorato duramente su questo e speriamo di poterlo finalizzare. Una gara sprint in Azerbaigian è sicuramente qualcosa da cui stare attenti''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 31/03/2023