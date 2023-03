Red Bull, Horner smentisce problemi al cambio: "Sostituzioni erano strategiche"

Con una macchina così, specie dopo aver portato a casa il miglior tempo in tutte e tre le sessioni di prove libere del weekend di Jeddah rifilando distacchi abissali a tutti gli altri, Max Verstappen era il poleman annunciato. In Formula 1, però, non sempre le cose vanno secondo pronostico, e l’olandese è stato improvvisamente messo ko dalla rottura di un semiasse. Il risultato? Eliminazione in Q2 e quindicesima casella in griglia di partenza. Se la fragilità della zona del cambio sarà un tema anche nel prosieguo della stagione – in Arabia sia Verstappen sia Perez hanno già montato il secondo cambio stagionale, su un massimo di quattro componenti consentiti – solo il futuro saprà dircelo, ma intanto in casa Red Bull si indaga per scoprire le cause dello stop.

F1 GP Arabia Saudita 2023, Jeddah: Christian Horner (Red Bull Racing)

PARLA HORNER Intervistato a caldo dai giornalisti di Sky Uk, il team principal della Red Bull Christian Horner ha però smentito l’esistenza di una preoccupazione riguardante il cambio della RB19: “No, non siamo preoccupati, le sostituzioni erano solo una scelta strategica per avere altri pezzi nel pool (cioè quelli che si possono ruotare nei weekend di gara, ndr). Di sicuro, però, è successo qualcosa e dovremo andare fino in fondo alla questione per comprenderla e cercare di assicurarci che non si ripeta più. Certo, è un grosso peccato perché solo considerando il giro fatto in Q1, Max sarebbe stato al quarto posto”.

VEDI ANCHE

F1 GP Arabia Saudita 2023, Jeddah: Max Verstappen (Red Bull Racing)

SABATO AGRODOLCE Non mancano però i motivi per sorridere visto che, in assenza del campione del mondo in carica, è stato Perez a raccogliere la pole position: “Il giro di Checo in Q3 è stato fenomenale e la sua seconda pole mi rende molto felice. Rimonta possibile? Sarà dura, innanzitutto bisognerà restare fuori dai guai perché sarà una gara piena di azione e magari anche con vari incidenti. Speriamo sia entusiasmante, di certo è una grande opportunità per Checo, sarà importante convertirla. Vivremo due gare diverse, di certo è molto frustrante per Max, perché ha avuto una macchina fantastica per tutto il weekend e lo stesso vale per la sua guida, veloce in tutte le sessioni. Vediamo come andrà in gara, ma di sicuro abbiamo una buona velocità in rettilineo e un buon passo gara”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 18/03/2023