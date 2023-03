Ferrari F1, Sainz scaccia la crisi: "Sappiamo cosa fare per migliorare, ho fiducia"

I giornali spagnoli lo hanno già incoronato come numero uno del box della Ferrari partendo da una semplice considerazione numerica: dopo il problema alla centralina elettronica – e, aggiungiamo noi, la penalizzazione di dieci posti sulla griglia del GP di domenica prossima per l’utilizzo della terza componente (la prima oltre il limite consentito) – che ha costretto Charles Leclerc alla resa in Bahrain, Carlos Sainz è stato l’unico a portare punti a Maranello. Ma, pure guardando le classifiche, c’è poco da sorridere anche per i fan del madrileno, che a Jeddah va a caccia di risposte sul piano dell’affidabilità e delle prestazioni della SF-23, ben al di sotto delle aspettative di qualche settimana fa. Tutti temi di cui Sainz non ha potuto fare a meno di parlare nella conferenza stampa d’apertura del weekend saudita.

F1 GP Bahrain 2023, Sakhir: Carlos Sainz (Scuderia Ferrari)

PARLA SAINZ “Non conta solo quanto riesci a migliorare tra un anno e l’altro – ha spiegato Carlos – ma anche quanto cresci rispetto al resto della griglia. Io sono in Ferrari da tre anni e ho visto progressi enormi tra il 2021 e il 2023. Il fatto è che fino a ora non sono stati sufficienti per battere la Red Bull e la Mercedes. Nel 2021 abbiamo chiuso al terzo posto, l’anno scorso siamo stati secondi e adesso l’inizio di campionato è stato difficile. Abbiamo dovuto affrontare problemi sul passo gara e riguardanti l’affidabilità che onestamente non ci aspettavamo di dover affrontare, e che ci hanno colto con la guardia abbassata. Ma stiamo cercando di prendere le misure adeguate perché una cosa del genere non si ripeta”.

F1 GP Arabia Saudita 2023, Jeddah: Carlos Sainz e Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) sorridenti nel paddock

NIENTE CRISI Uno dei temi fondamentali su cui Sainz si è voluto soffermare è la questione della tanto chiacchierata crisi del team di Maranello: “Un bilancio andrà fatto più avanti perché un altro settore importante sarà quello dello sviluppo e della capacità di correggere gli errori che sono stati commessi. Quest’anno penso che faremo un buon lavoro con gli aggiornamenti perché abbiamo obiettivi chiari su quello che bisogna migliorare, e anche perché la macchina in pista corrisponde perfettamente a quella in galleria del vento. Umore basso nel team? In realtà è molto migliore di quanto si legge sui giornali, perché è chiarissimo per noi quello che dobbiamo fare per riuscire a risolvere i problemi e degli obiettivi a breve, medio e lungo termine. Sono un po’ sorpreso che qualcuno, in Italia, abbia cercato di destabilizzare il team parlando di crisi dopo un solo GP. Siamo i primi a non essere contenti, i più infastiditi dagli errori e i più danneggiati dai risultati negativi, ma io sono tranquillo perché vedo persone concentrate e dedite al lavoro”.

