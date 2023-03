Fantasy F1 MotorBox 2023: i video consigli del GP Arabia Saudita

La Formula 1 riparte da Jeddah con tantissime incognite e una sola certezza: la forza della Red Bull RB19 che, soprattutto tra le mani di Max Verstappen, anche sul velocissimo tracciato cittadino saudita sembra viaggiare sui binari. E se è scontato che tutti quanti voi che giocate al Fantasy F1 abbiate già in squadra il due volte campione del mondo olandese, ci sono tantissimi dubbi sul modo migliore per completare la formazione.

F1 GP Arabia Saudita 2023, Jeddah: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari)

IL FANTA F1 Insomma, come ogni fine settimana iridato, il momento in cui scegliere i cinque piloti e le due scuderie da schierare al fantasy game ufficiale della Formula 1 (per partecipare alla lega di MotorBox non vi resta che cliccare qui) incombe. E come ogni fine settimana iridato, noi proviamo a guidarvi nella giungla di crediti, quotazioni e possibili trappole in diretta Instagram sulla pagina degli amici di WikiFanta. Di seguito il link per rivivere la nostra chiacchierata live con i consigli in vista del GP Arabia Saudita F1 2023.

MOTORBOX E WIKIFANTA: LA DIRETTA INSTAGRAM CON I CONSIGLI PER IL FANTASY F1

Pubblicato da Salvo Sardina, 18/03/2023