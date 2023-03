F1 Jeddah, Verstappen assente per la gastroenterite. Ma rassicura: "Venerdì in pista"

Se nei giorni immediatamente successivi al primo GP della stagione F1 2023, in Bahrain, si è a lungo parlato della crisi Ferrari e dei “mal di pancia” di Charles Leclerc, alla vigilia del weekend di Jeddah tiene banco la questione del… mal di pancia di Max Verstappen. In questo caso, il senso è letterale: il campione del mondo in carica è stato poco bene nel corso della settimana e, per questo motivo, nella giornata di mercoledì 15 marzo ha perso il volo originariamente in programma per raggiungere l’Arabia Saudita.

ASSENTE GIUSTIFICATO L’olandese avrebbe dovuto presenziare alle attività con i giornalisti sul posto alle 18.05 locali di oggi (le 16.05 italiane), ma non sarà presente perché proprio in quelle ore sarà in viaggio verso Jeddah. Dunque Max, d’accordo con la Federazione che ha giustificato la sua assenza, farà il suo primo ingresso nel paddock solo venerdì mattina a poche ore dall’inizio delle prime prove libere del fine settimana saudita. Nessuna preoccupazione fortunatamente sul piano fisico, con Verstappen che ha rassicurato sui social i propri tifosi: “Dopo qualche giorno in cui sono stato fuori forma per una gastroenterite, adesso mi sento di nuovo bene. Sfortunatamente ho dovuto posticipare il mio volo di un giorno e, quindi, non sarò in pista prima di venerdì. Ci vediamo a Jeddah”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 16/03/2023