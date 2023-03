Jeddah, Leclerc sorride dopo l'inizio shock: "Amo la Ferrari, voglio vincere con la Ferrari"

Il monegasco smentisce i malumori nel box di Maranello dopo il complicato avvio di stagione 2023 in Bahrain. E, anzi, lancia la sfida: "Non vedo l'ora di essere in pista per mostrare il passo che abbiamo"

Che potesse esserci un inizio di weekend (e di stagione) decisamente migliore non c’è alcun dubbio. Il problema alla centralina elettronica patito in Bahrain e la conseguente penalità in griglia di partenza per aver montato già la terza unità – da regolamento se ne possono usare soltanto due ed entrambe si sono danneggiate a Sakhir – ha trasformato in una sfida il fine settimana di Jeddah. Charles Leclerc però non si demoralizza e, anzi, si presenta davanti alle telecamere del giovedì del GP Arabia Saudita con rinnovato ottimismo. Sarà merito dei primi aggiornamenti visti sulla Ferrari SF-23, tra cui spicca la tanto chiacchierata ala posteriore a pilone unico che a Sakhir aveva mostrato troppa fragilità? Come sempre, sarà la pista a scrivere i suoi verdetti.

F1 2023, GP Bahrain: Charles Leclerc (Ferrari)

PARLA CHARLES “Diciamo che ovviamente – ha spiegato il giovane talento monegasco ai microfoni Sky – non è bello avere una penalità già alla seconda gara, ma è andata così. Abbiamo avuto problemi con la centralina elettronica in Bahrain, ma le ragioni sono state comprese e adesso guardiamo avanti. Partiremo con dieci posizioni di penalità e la gara sarà in salita, ma a me piace la sfida di partire con difficoltà e avere la chance di dimostrare che siamo lì e che possiamo contare su noi stessi. In una gara normale possiamo puntare in alto, fare tanti sorpassi sarebbe bello dopo l’inizio problematico. Ma dobbiamo ritenere che Sakhir è una pista molto specifica e io non vedo l’ora di essere in macchina sperando di avere un feeling diverso per la gara e di poter mostrare il passo che abbiamo”.

F1 GP Arabia Saudita 2023, Jeddah: Carlos Sainz e Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) sorridenti nel paddock

LE POLEMICHE Non è mancato poi un riferimento alle tante chiacchiere che si sono susseguite sui giornali riguardo alle scaramucce interne alla scuderia: “Di sicuro non è stato un inizio facile, ma nel team c’è grande motivazione e c’è la mentalità per spingere nella stessa direzione e migliorare. In gara abbiamo faticato mentre in qualifica siamo stati più vicini, ma credo che abbiamo le spiegazioni e so che spingeremo per cambiare passo al più presto portando cose nuove sulla macchina già da questo weekend. Scambio con Hamilton? Devo dire che non ho mai visto così tante voci intorno al team come in quest’ultima settimana, tante escono fuori dal nulla e non so se ci sono persone che vogliono metterci in difficoltà. Io sono contento, perché a Maranello ho visto una squadra molto unita ed è questa la cosa più importante. Da parte mia, io sono in rosso, amo la Ferrari e voglio tornare a vincere con la Ferrari. Non c’è altro da dire, per me è molto chiaro”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 16/03/2023