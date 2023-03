Gli ascolti tv del GP Arabia Saudita 2023

Ascolti stabili, ma ancora in calo rispetto al 2022, per la gara di Gedda

Il GP Arabia Saudita ha confermato la netta superiorità della Red Bull sugli avversari e le difficoltà della Ferrari in gara, con la Rossa attualmente relegata al ruolo di quarta forza. Tutti fattori che non aiutano gli ascolti tv che per la gara di Gedda si confermano sui valori già registrati due settimane fa per il GP Bahrain, lontani dagli ascolti dell'avvincente avvio di stagione 2022.

I NUMERI Partendo dalla diretta delle 18 sui canali di SkySport, sono stati in tutto 1.275.000 gli spettatori medi, per l'8,9% di share. La differita serale di Tv8 ha registrato una platea del tutto analoga pari a 1.272.000 telespettatori, per uno share però più basso pari al 6,9% dato che in quella fascia c'è più gente davanti alle tv. Il totale delle due trasmissioni supera dunque i 2,5 milioni di spettatori, un dato del tutto simile a quello del precedente GP Bahrain. Molto diversi i numeri se andiamo a vedere i dati di 12 mesi fa, quando l'entusiasmante duello tra Max Verstappen e Charles Leclerc venne visto in totale da oltre 4,3 milioni di spettatori. Una differenza che rispecchia benissimo quanto sia diversa la competizione in pista in questo avvio di 2023.

PROSSIMI APPUNTAMENTI La F1 tornerà nel primo weekend di aprile con il GP Australia, gara che per via del fuso è svantaggiata a livello di ascolti tv, soprattutto per quanto riguarda la diretta alla mattina presto. Intanto nel prossimo fine settimana debutta la MotoGP, con il GP Portogallo al via alle 15 ora italiana che verrà trasmesso in diretta da SkySport e in differita nel tardo pomeriggio da Tv8.

Pubblicato da Luca Manacorda, 20/03/2023