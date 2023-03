F1, Marko gongola: "Mercedes può reagire più in fretta di Ferrari, ma il budget cap..."

Tanti dubbi e pochissime certezze. Si potrebbe riassumere così, con una banalissima frase fatta, l’inizio di stagione 2023 della Formula 1. Il fatto è che l’unica vera certezza è anche quella che davvero conta, e che infatti rischia di spegnere gli entusiasmi di tutti gli appassionati che speravano in un Mondiale combattuto: la Red Bull di Max Verstappen è una macchina velocissima, solida, in grado di macinare chilometri su circuiti molto diversi tra loro – è il caso del tracciato cittadino di Jeddah che presenta caratteristiche agli antipodi rispetto a quelle di Sakhir, in Bahrain – come se corresse sui binari. In sostanza, almeno per il momento, la RB19 non ha rivali. Ed è inevitabile che la cosa soddisfi e non poco i vertici del team di Milton Keynes.

F1 2022: Helmut Marko e Chris Horner (Red Bull)

MARKO GONGOLA “Abbiamo fatto bene i nostri compiti per casa – ha spiegato Helmut Marko in un’intervista esclusiva al giornale online RacingNews365 – e siamo riusciti a ottimizzare gli aspetti problematici della nostra macchina dell’anno scorso”. Una macchina che, per inciso, era stata già in grado di vincere 17 dei 22 gran premi in programma, lasciando agli avversari solo le briciole ma che nel 2023 rischia di fare ancora meglio: “23 vittorie? Sarebbe un risultato straordinario ovviamente, ma non penso sia realistico. Ad esempio, l’anno scorso in Brasile abbiamo visto che i dati del simulatore non corrispondevano a quelli della pista, e non abbiamo potuto fare granché per risolvere il problema. In Austria, poi, Leclerc è stato in grado di gestire le gomme meglio di noi. Insomma, cose del genere possono capitare”.

F1 GP Arabia Saudita 2023, Jeddah: Max Verstappen (Red Bull Racing) | Foto: Twitter @F1

LA STOCCATA AI RIVALI Non è mancata quindi una stoccata alla Mercedes, in memoria della rivalità agguerrita del 2021 che evidentemente ha lasciato i suoi strascichi, e anche a una Ferrari storicamente poco reattiva nel correggere i difetti: “Siamo stati molto sorpresi di vedere che la Ferrari avesse gli stessi problemi della scorsa stagione e che quelli della Mercedes fossero addirittura peggiori. Non so quanto tempo possa volerci per risolverli, ma penso che la Mercedes possa farlo più rapidamente rispetto alla Ferrari. Poi, certo, dovranno vedersela con il budget cap… il risultato è che non credo che saranno in grado di costruire una versione B della loro macchina già quest’anno”. I tifosi non Red Bull sono avvisati: se il tempo passa in fretta solo quando ci si diverte, potremmo essere all’alba di una stagione molto molto lunga…

Pubblicato da Salvo Sardina, 18/03/2023