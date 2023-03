F1 GP Arabia Saudita 2023, Diretta LIVE Gara

LIVE JEDDAH F1 Se il debutto in Bahrain sembra aver già scritto alcuni importanti verdetti sugli esiti della stagione 2023 di Formula 1, in realtà il Mondiale è solo agli inizi. Ed è sul Jeddah Corniche Circuit dove si tiene la terza edizione del GP Arabia Saudita, che Ferrari, Mercedes e Aston Martin iniziano a lavorare alla rimonta sull'apparentemente imprendibile Red Bull di Max Verstappen. Di sicuro c'è che la pista, cittadina ma estremamente veloce con le auto a sfiorare i muretti a più di 300 all'ora, è molto diversa da quella di Sakhir: ci sarà spazio per sorprese? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio d'Arabia Saudita 2023.

GP d'Arabia Saudita 2023 live dalle 17.45 di domenica 19 marzo. Segui la gara con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.