Alonso penalizzato a Jeddah: ecco perché Fernando ha perso (giustamente) il terzo posto

È salito sul podio, ha fatto festa per il centesimo piazzamento in top-3 in carriera e bevuto le bollicine dopo il brindisi con Sergio Perez e Max Verstappen. Per la seconda gara su due, Fernando Alonso è stato il migliore dei normali, ma stavolta la Federazione ha deciso di retrocederlo al quarto posto. Dopo essersi posizionato male in griglia di partenza – questione di una manciata di centimetri al di fuori dalla casella disegnata sull’asfalto, ma dalle trappole dei sensori non si scappa – lo spagnolo ha infatti ricevuto una sanzione di cinque secondi, poi effettivamente scontata al pit-stop. Ma, proprio quando tutto sembrava andare verso quel podio numero 100 in F1, è arrivata la doccia fredda: altri dieci secondi di penalità e terzo posto perso in favore di George Russell. Una penalità che, però, a norma di regolamento risulta assolutamente corretta. Ecco perché.

F1 GP Arabia Saudita 2023, Jeddah: Fernando Alonso (Aston Martin Racing) sorride durante le interviste post-gara

GP ARABIA SAUDITA 2023: PERCHÉ ALONSO È STATO PENALIZZATO?

Bisogna essere onesti: il regolamento parla chiaro e quindi è giusto dire che la penalità iniziale di cinque secondi, applicata nel corso del primo e unico pit-stop, non è stata scontata correttamente per due ragioni. Il primo motivo è presto spiegato: Fernando Alonso è rientrato ai box in regime di Safety Car, ma le penalità di tempo non possono essere scontate quando la gara è neutralizzata dalla Safety Car o dalla Virtual. Lo spiega bene l’articolo 54.4 lettera b) del regolamento sportivo 2023 della Formula 1: “A meno che il pilota non fosse già entrato in pit-lane per scontare la penalità, non è possibile liberarsi della sanzione se c’è in atto una procedura di Virtual Safety Car o se è entrata in pista la Safety Car”.

L’ERRORE (DECISIVO) DEI MECCANICI

C’è tuttavia un altro elemento – di sicuro ancora più determinante – che depone contro l’Aston Martin: il regolamento spiega infatti che nessun meccanico può toccare la macchina mentre questa è ferma ai box per scontare la penalità ma, riguardando alla moviola, si nota che il meccanico al cavalletto posteriore tocca la AMR23 di Alonso. Dunque, è questo probabilmente il vero motivo per cui il pilota di casa Aston è stato giustamente penalizzato di dieci secondi. Come si vede dal video sotto, il tocco è davvero minimo, ma decisivo per la penalità finale: la stessa sanzione peraltro era stata inflitta due settimane fa, nel GP Bahrain, a Esteban Ocon, che si era posizionato male in griglia e che non aveva correttamente scontato la penalità ai box proprio perché i meccanici avevano messo le mani sull’auto prima del consentito.

COSA AVREBBE DOVUTO FARE ALONSO?

Dunque, per scontare in maniera corretta la penalità, Fernando Alonso avrebbe dovuto effettuare un pit-stop normale (senza che i meccanici aspettassero cinque secondi prima di intervenire sulla macchina) in regime di Safety Car e poi aspettare che a fine gara i giudici togliessero cinque secondi al tempo finale. Si tratta infatti della procedura standard per scontare le penalità di tempo ricevute quando non sono più previste altre soste ai box.

F1 GP Arabia Saudita 2023, Jeddah: Sergio Perez (Red Bull Racing) davanti a Fernando Alonso (Aston Martin Racing)

LA PENALITÀ È TROPPO SEVERA?

La penalità ad Alonso sarebbe stata davvero troppo severa se inflitta solo perché l’Aston Martin è rimasta ferma per cinque secondi extra in regime di Safety Car: in questo caso, sarebbe bastato applicare altri cinque secondi a fine gara e lo spagnolo avrebbe mantenuto il terzo posto grazie al gap di 5.1 su Russell. In realtà, però, la sanzione è giusta perché penalizza l’errore dei meccanici che hanno toccato illecitamente la macchina di Fernando. Diversa è invece la questione del ritardo clamoroso nell’investigare e infine nel decretare la penalità aggiuntiva: davvero c’era bisogno di aspettare più di 30 giri e addirittura assistere alla cerimonia del podio per capire che la penalità ai box non era stata scontata correttamente?

Pubblicato da Salvo Sardina, 19/03/2023