Rilancio Aston Martin: Lawrence Stroll è l'uomo giusto al posto giusto?

Aston Martin sta uscendo dalle sabbie mobili n cui si trovava fino a poco tempo fa grazie al provvidenziale intervento di Lawrence Stroll, imprenditore e miliardario canadese, che con una forte iniezione di denaro nelle casse del costruttore britannico, ne ha risollevato le sorti. Ebbene, dopo aver puntellato le fondamenta anche grazie all'aiuto di sovvenzioni private dal medio oriente, adesso si pensa a ricostruire e i piani del facoltoso uomo d’affari proseguono, con l’obiettivo di trasformare l'azienda da piccolo produttore di nicchia a marchio di lusso di grande successo come la Ferrari.

Rilancio Aston Martin: un modello di successo come il SUV DBX IN ARRIVO UNA GAMMA COMPLETA E in effetti, la casa automobilistica ha in programma il lancio di numerosi nuovi modelli, per un’agenda fitta di impegni con il mercato a partire dai prossimi mesi. Una bella chiacchierata fra i giornalisti inglesi di CarExpert e il capo regionale di Aston Martin Giappone e Corea del Sud, Greg Adams, balzata alle cronache del web, ci ha svelato come la famiglia di auto sportive del marchio anglosassone è pronta per una bella rinfrescata e che altri cambiamenti sono in corso all'interno dell'azienda. “Se parli con il signor Stroll, ti dirà che ora siamo entrati in una seconda fase del piano”, ha detto Adams quando gli è stato chiesto cosa ha in cantiere Aston Martin. “Quello che state per vedere è un passaggio al prodotto. Abbiamo molti nuovi modelli in arrivo. Ad esempio, la gamma di auto sportive sta per rinnovarsi completamente e questo è il cuore del business”. Mentre Adams ha rivelato pochi dettagli su queste inedite auto sportive, ha fatto presente che avranno nuove tecnologie e sistemi di infotainment “che non abbiamo mai realizzato prima”.

Rilancio Aston Martin: il miliardario canadese Lawrence Stroll CAMBIAMENTO VOLUTO FORTEMENTE DA STROLL Adams ha aggiunto che nei prossimi mesi sarà svelato di più sui nuovi modelli e a spingere forte sull’acceleratore è lo stesso proprietario canadese. Non solo Stroll ha svolto un ruolo determinante nella revisione del team di Formula 1, dove corre anche il figlio Lance, ma vuole trasformare la Casa automobilistica in una rivale della Ferrari, senza perdere di vista la transizione elettrica. “Una BEV uscirà in un futuro relativamente prossimo e di cui penso che Casa madre stia pianificando di parlarne presto”, ha osservato Adams. E ha proseguito: “Il futuro globale allineato alle normative e alle emissioni zero significa che questo veicolo potrà essere elettrico, a idrogeno o qualcos'altro, ma francamente è già deciso”. “Il signor Stroll è la persona giusta per portare avanti l'Aston Martin”, ha aggiunto Adams. “Non è solo un miliardario di un marchio di moda, è un miliardario di un marchio di moda di lusso. Vive e respira il mondo del lusso, dagli yacht agli aerei privati ​​e altro ancora. Capisce il lusso meglio di chiunque altro”.

Rilancio Aston Martin: la super coupé DBS 770 UltimateCON IL SUV SPORTIVO SI FA SUL SERIO Allora, chi meglio dell’imprenditore potrà ridare lustro al brand inglese, che ultimamente navigava a vista in cattive acque? L’arrivo della DBX, il SUV high performance, è un chiaro segnale di come il costruttore non sia bloccato sui modelli tradizionali poco remunerativi, ma si si è aperto alle richieste del mercato globale per allargare la gamma, renderla più desiderabile e tornare a generare ricavi che possano dare nuova spinta allo sviluppo di modelli più moderni e capaci di confrontarsi con i competitor più accreditati a livello mondiale. Intanto, aspettiamo con ansia il modello che sostituirà la DB11, ma anche il restyling della Vantage e della DBS, che sono in nelle primissime pagine dell'agenda di cui sopra...

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/03/2023