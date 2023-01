Con l'esclusiva 770 Ultimate Aston Martin saluta la DBS (video)

Edizione in tiratura limitata di 499 esemplari per la supercar inglese, che esce di scena in grande stile grazie al motore V12 portato a 770 CV, ma non solo...

IL CANTO DEL CIGNO PER LA DBS L’Aston Martin DBS è al capolinea e la Casa britannica ha pubblicato un video teaser di quella che sarà l’ultima, super esclusiva, variante della sua coupé. Si chiama DBS 770 Ultimate e verrà svelata nelle prime settimane del 2023 come versione speciale a tiratura limitata. Questa final edition della DBS presenterà una serie di aggiornamenti di stile e di telaio rispetto al modello di serie. Visivamente, la DBS 770 Ultimate sembra essere molto simile alla DBS Superleggera, conservando la sua silhouette tanto muscolosa quanto sexy e la firma luminosa a LED. Si distinguerà tuttavia per nuove caratteristiche come i cerchi in lega specifici per la versione e molto probabilmente un bodykit ridisegnato con componenti aerodinamici rielaborati. Guardiamo il filmato, che ci svela qualche dettaglio della supersportiva inglese.

VEDI ANCHE

V12 EVOLUTO E POTENZA AL TOP La supercar anglosassone sarà equipaggiata con una versione aggiornata del motore V12 di Aston Martin che si spinge fino a 770 CV (da qui il nome dell’auto). Questa cifra non è elevata come quella della rivale Ferrari 812 Competizione, ma rappresenta un aumento di 45 CV rispetto al V12 biturbo da 5,2 litri della DBS Superleggera e della DBS Volante. In quei modelli, il motore è accoppiato esclusivamente a un cambio automatico ZF a otto rapporti collegato alle ruote posteriori, cosa che sarà uguale anche sulla DBS 770 Ultimate.

Aston Martin DBS 770 Ultimate: il canto del cigno per la sportiva britannicaOBIETTIVO PIACERE DI GUIDA AL TOP Oltre ad avere più potenza, l’ultima versione della gamma DBS sarà anche ''riprogettata'' e presenterà una ''messa a punto più efficace per enfatizzare la dinamica'', che si traduce in una configurazione del telaio rivista. L'Aston Martin DBS 770 Ultimate sarà prodotta in un numero limitato di 499 unità. La casa automobilistica non ha rivelato i prezzi, ma sarà sicuramente più costosa della normale DBS Superleggera che parte da circa 330.000 euro.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/01/2023