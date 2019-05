Autore:

50 AUTO PER 50 ANNI La dicitura OHMSS non vi dice nulla? Rimandati all'esame sulla saga di James Bond! OHMSS sta infatti per On Her Majesty’s Secret Service, sesto film della saga dell'agente inglese 007. È proprio a questo film, in occasione del cinquantesimo anniversaio dall'uscita nelle sale italiane, che Aston Martin dedica la versione celebrativa Aston Martin DBS Superleggera OHMSS. Il listino nel Regno Unito segna 268.743 euro e le prime consegne sono programmate per il quarto trimestre del 2019.

AUTO DA FILM Nel 1969 l'attore George Lazenby nei panni di James Bond guidava una Aston Martin DBS durante le riprese della pellicola Agente 007 - Al servizio segreto di Sua Maestà. Quella stessa auto ha ispirato l'edizione limitata, realizzata in soli 50 esemplari, Aston Martin DBS Superleggera OHMSS a partire dal colore; lo stesso Olive Green della DBS del '69.

COSA CAMBIA COSA RESTA Anche la griglia frontale a sei barre e gli interni in pelle nera e Alcantara grigia sono un omaggio all'auto del film e originali sono a loro volta dettagli come lo splitter anteriore e le lame laterali in fibra di carbonio e i cerchi da 21 finiti in nero lucido. A non cambiare, invece, è la meccanica: confermato anche per la versione celebrativa il motore 5.2 V12 biturbo da 725 CV e 900 Nm della Superleggera "normale". Disponibile come optional il drink case, con spazio a sufficienza per ospitare due bottiglie di Champagne e quattro flûte.