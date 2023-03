Affidabilità Ferrari: Leclerc e Sainz cambiano il motore termico per precauzione

Non solo la centralina elettronica per cui Charles sconterà una penalità in griglia: ci sono nuove componenti power unit su entrambe le rosse (e sulla Red Bull di Perez)

Le prime prove libere sembrano aver dato qualche rassicurazione sulle performance della Ferrari SF-23 sul circuito di Jeddah, ma in Arabia Saudita continua a tenere banco la questione dell’affidabilità della power unit di Maranello. Pochi minuti dopo l’inizio delle PL1, la Fia ha infatti annunciato il cambio di alcune componenti svelando alcune novità anche per quanto riguarda le due rosse di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

F1 GP Arabia Saudita 2023, Jeddah: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari)

MOTORE PER LE SF-23 Se, da un lato, si sapeva già dalla scorsa settimana che il monegasco avrebbe dovuto pagare dieci posizioni di penalità per la sostituzione della centralina elettronica – la terza in stagione, ma da regolamento ne sono ammesse soltanto due – è stata un po’ una sorpresa vedere la lista delle componenti power unit sostituite già al venerdì: per precauzione, su entrambe le Ferrari SF-23 sono stati cambiati anche i motori a combustione interna (i cosiddetti “ICE”), mentre la rossa di Charles ha montato anche una nuova unità di MGU-H, oltre alla già citata centralina.

F1 GP Arabia Saudita 2023, Jeddah: Carlos Sainz (Scuderia Ferrari)

NOVITÀ PER PEREZ La Ferrari però non è da sola nella lista delle nuove componenti utilizzate già al secondo weekend di gara. Anche la Red Bull di Sergio Perez ha infatti sostituito alcune parti: il messicano scende in pista con un nuovo pacco batterie, una nuova centralina e un nuovo cambio. Novità anche sulla McLaren di Lando Norris, che ha sostituito motore termico, turbocompressore, MGU-H e MGU-K. Ad eccezione di Leclerc, nessuno dei piloti citati avrà una penalizzazione in griglia.

Pubblicato da Salvo Sardina, 17/03/2023