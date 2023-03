La Formula 1 vieta le bici e Leclerc si arrabbia: "Non mi vedrete più in pista"

Una delle tradizioni del giovedì, primo giorno in cui i piloti si recano sui circuiti sede dei gran premi, è quella della track walk, ossia la passeggiata lungo tutta la pista per vedere in prima persona le caratteristiche dell'asfalto, dei cordoli, studiare eventuali punti di riferimento o novità rispetto al passato. Con l'avvento delle bici e dei monopattini elettrici, molti hanno deciso di utilizzare questi mezzi di trasporto per velocizzare il giro, ma tra i piloti di F1 anche l'opzione della bicicletta tradizionale è stata sempre molto gettonata. Nel weekend del GP Bahrain, però, la F1 ha inviato una lettera che non è stata ben accolta dai protagonisti del mondiale.

IL DIVIETO DELLA FOM La situazione in pista al giovedì ultimamente è divenuta più caotica, soprattutto nei weekend che vedono in programma anche le gare di F2 e F3, proprio per via del diffondersi dell'utilizzo di bici elettriche e monopattini. Nella comunicazione inviata direttamente dalla FOM in qualità di organizzatrice del campionato si legge: ''Per chiarire ed evitare futuri malintesi, l'uso di qualsiasi mezzo di trasporto (biciclette, e-bike, scooter, e-scooter, ecc.) è vietato durante la fascia oraria indicata come 'Team Track Walks' sulla tabella oraria dell'evento. Non saranno ammesse eccezioni. Questa decisione è stata concordata con la FIA''. Per i piloti non resta dunque che il percorso a piedi, con dispendio di tempo notevole soprattutto sui tracciati più lunghi o con i maggiori dislivelli.

RABBIA LECLERC Non tutti i piloti hanno l'abitudine al giovedì di effettuare la track walk, ad esempio Max Verstappen la effettua molto raramente. Molto più sovente si possono vedere in pista piloti come Lewis Hamilton, Valtteri Bottas o Charles Leclerc. Proprio il pilota della Ferrari ha espresso pubblicamente il suo rammarico per la novità introdotta già a partire dal weekend del GP Arabia Saudita: ''Ho fatto un giro e penso che abbiano appena emesso una novità in base alla quale non potremo più girare in pista con le biciclette. Quindi probabilmente non mi vedrete più in pista al giovedì e probabilmente guarderò solo i video!''.

CAOS JEDDAH Intanto, la nuova regola si è subito scontrata con gli aspetti concreti di un weekend di F1, sempre più un evento che mescola sport a intrattenimento, limitando le finestre di tempo per le consuete attività. La pista dove si svolgerà il GP Arabia Saudita era chiusa nel consueto orario dedicato alla track walk perché il rapper Will.I.Am stava girando un video musicale e così molti piloti non hanno potuto studiare da vicino il rinnovato circuito di Jeddah. Tra questi Nico Hulkenberg, che tra l'altro non ha mai corso su questa pista, il quale ha spiegato: ''Volevo farlo ora, ma hanno bloccato la pista e ora è andato tutto storto! Guarderò la safety car e la vedrò domani''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 17/03/2023