Ferrari, Fred Vasseur punta sul passo gara: "SF-23 migliore rispetto al Bahrain"

Pur senza il grande favorito Max Verstappen, la Ferrari non ha brillato nelle qualifiche del GP Arabia a Jeddah. Se Charles Leclerc ci ha messo gran parte del proprio talento per strappare il secondo tempo in Q2 che gli varrà la dodicesima casella in griglia – per effetto della penalità causata dal cambio della centralina elettronica – forse è la prestazione di Carlos Sainz a dare la misura della reale forza della SF-23 sul velocissimo circuito cittadino saudita: lo spagnolo non è andato oltre il quinto tempo, e partirà quarto alle spalle di una Red Bull, un’Aston Martin e una Mercedes. È anche vero, però, che gli ingegneri del Cavallino hanno lavorato per tutto il weekend in modo da migliorare le prestazioni in gara, e che oggi è lecito attendersi un ritmo migliore rispetto a quello (insufficiente) mostrato in Bahrain.

F1 GP Arabia Saudita 2023, Jeddah: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari)

PARLA FRED Si riparte dunque da una quarta e dodicesima posizione in griglia: di sicuro meno di quanto i tifosi sperassero, ma un risultato che consentirà alla Ferrari di lottare per il ruolo di seconda forza alle spalle delle Red Bull. “Charles deluso? Credo che sia una delle caratteristiche – ha spiegato il team principal Frederic Vasseur a Sky – del ragazzo, che è uno che vuole sempre di più. Però siamo a circa un decimo da Perez e dobbiamo concentrarci sulla gara perché è la domenica che si fanno i punti. Abbiamo in mente la lezione del Bahrain e, con la quarta posizione di Carlos, ci sono buone opportunità. Sul passo gara eravamo migliori rispetto al venerdì del Bahrain ed è su questo che costruiamo il weekend. Noi in difficoltà sul giro secco? No, semplicemente è stata la nostra strategia nell’approccio del fine settimana. Probabilmente siamo andati un po’ troppo in là in questa direzione, ma ne parleremo con i piloti”.

F1 GP Arabia Saudita 2023, Jeddah: Carlos Sainz (Scuderia Ferrari)

NON SOLO MAX Vasseur ha poi glissato sul fatto che Verstappen, fermato dalla rottura del semiasse in Q2, partirà alle spalle di entrambe le rosse: “Tenerlo dietro sicuramente non sarà la parte più semplice del nostro weekend, ma la cosa più importante è concentrarci su noi stessi senza pensare a Max o agli altri. Dobbiamo fare il nostro lavoro, siamo in lotta con tutti e dobbiamo portare a casa il risultato. Non possiamo sapere come sarà la gara, a volte ti aspetti una domenica caotica e non succede niente, altre volte si preannuncia una gara liscia e accade di tutto. Dobbiamo essere opportunisti, abbiamo tutte le gomme a disposizione e avere una certa flessibilità nelle strategie”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 19/03/2023