F1, Hamilton smentisce l'addio: "Mercedes la mia famiglia, non programmo di andare altrove"

La Mercedes porta in pista a Jeddah i primi aggiornamenti dopo il debutto negativo del GP Bahrain, ma Lewis Hamilton – al contrario del collega di casa Ferrari, Carlos Sainz – non è sembrato particolarmente fiducioso in vista della seconda gara del Mondiale F1 2023. Nella conferenza stampa di apertura del weekend saudita, il sette volte iridato ha infatti detto in maniera inequivocabile di aver già ridimensionato gli obiettivi per la stagione dopo aver visto che la W14 è addirittura più lontana dalla vetta di quanto non lo fosse la sciagurata macchina di 12 mesi fa, smentendo però le voci secondo cui si starebbe guardando intorno per il prossimo futuro.

PARLA LEWIS “Il divario dalla Red Bull – ha spiegato l’inglese – è ancora più grande, la risposta è molto semplice. Lo scorso anno perdevamo tanto in rettilineo perché c’era tanta resistenza all’avanzamento causata dal fatto che dovevamo scendere in pista con ali molto grosse, mentre quest’anno il problema è opposto… La Red Bull ha un posteriore fortissimo e invece noi fatichiamo soprattutto in uscita di curva. In gara hanno spinto e si sono rivelati ancora più veloci di quanto potesse sembrare dalle prove. Obiettivi? Già la prima volta che ho guidato questa macchina li ho ridimensionati, ho capito subito quali sfide avremmo dovuto affrontare. In termini di approccio, la situazione è molto simile all’anno scorso e quindi bisogna lavorare il più possibile e restare uniti anche se è chiaro come sia stato uno shock scoprire che la macchina non era al livello che avremmo voluto”.

FAMIGLIA Non è mancata poi una battuta riguardo alle sue stesse dichiarazioni all’indomani del GP Bahrain, in cui aveva lasciato intendere come gli ingegneri non avessero ascoltato le sue indicazioni in inverno: “Forse non ho scelto le parole migliori per esprimermi, ma comunque c’è stato del disaccordo con alcuni membri del team. Adesso è però importante continuare a comunicare e restare uniti, io credo nella squadra al 100%. È la mia famiglia da tanto tempo, non ho in programma di andare altrove, ma dobbiamo indirizzarci sulla strada giusta. Abbiamo visto quali sono le nostre prestazioni in pista, abbiamo visto dove gli altri riescono a trovare la prestazione e quindi dobbiamo smettere di prendere decisioni avventate altrimenti il divario aumenterà ancora, come accaduto quest’anno”.

LOTTA PER LA VITTORIA “Stiamo lavorando sulle soluzioni – ha proseguito Hamilton – e io ho piena fiducia in tutti perché si tratta di persone che certo non hanno perso la loro capacità di costruire una grande macchina. Sappiamo cosa dobbiamo fare e dove vogliamo arrivare, bisogna continuare a lavorarci su. Adesso, sappiamo che per lottare per la vittoria c’è bisogno che le Red Bull e le Ferrari non concludano le gare, e magari che anche le Aston Martin abbiano dei problemi. Questo non significa che non potremo farcela più avanti. Forse, a quel punto, sarà troppo tardi per lottare per il campionato, ma almeno speriamo di essere in lizza per la vittoria dei GP, quantomeno”.

16/03/2023