Nonostante i problemi di Verstappen, nessuno si fa illusioni: "Red Bull in un altro campionato"

Un imprevisto occorso a Max Verstappen nelle qualifiche del GP Arabia Saudita ha regalato un risultato a sorpresa nel sabato di Gedda. L'olandese è stato fermato da un problema al semiasse nel corso della Q2 e oggi prenderà il via dalla quindicesima posizione, invece che dalla pole position come tutti si aspettavano. In prima posizione ci sarà comunque l'altra Red Bull di Sergio Perez, a conferma della superiorità della vettura del team austriaco.

AVVERSARI DISILLUSI Una partenza così arretrata da parte del favorito dovrebbe concedere agli avversari la speranza di poter approfittarne per ottenere un risultato di prestigio, ma un po' tutti i piloti non si fanno illusioni, attendendosi una rapida rimonta da parte dell'olandese. Fernando Alonso, che pure partirà secondo al volante di un'Aston Martin confermatasi competitiva, ha osservato: ''È allettante pensare alla vittoria, ma sul ritmo puro penso che la Red Bull sia in un altro campionato. Senza un altro problema meccanico o qualcos'altro che accade alle Red Bull, non è fattibile. Quindi proveremo a fare una gara semplice senza errori e ottenere più punti possibili. Penso che Max alla fine mi prenderà, hanno quel vantaggio. Credo che non ci siano dubbi sul fatto che sarà sul podio, minimo''. Anche Charles Leclerc, che nonostante le 10 posizioni di penalità partirà davanti a Verstappen in dodicesima posizione, si aspetta di venire rapidamente superato: ''La Red Bull è su un altro pianeta''.

DINASTIA APERTA Allargando lo sguardo, si fa largo il pensiero che stiamo assistendo alla nascita di una lunga dinastia, come lo sono state in tempi recenti quelle di Lewis Hamilton con la Mercedes, di Sebastian Vettel con la stessa Red Bull o di Michael Schumacher con la Ferrari. È questo il pensiero di Felipe Massa: ''Non vedo alcun motivo per cui non dovrebbe ottenere la tripletta di titoli iridati. E molto di più: Max può anche vincere quattro, cinque o sei titoli di fila''. Amen...

Pubblicato da Luca Manacorda, 19/03/2023