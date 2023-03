F1 GP Arabia Saudita 2023, Diretta LIVE Prove Libere 1

LIVE JEDDAH F1 Se il debutto in Bahrain sembra aver già scritto alcuni importanti verdetti sugli esiti della stagione 2023 di Formula 1, in realtà il Mondiale è solo agli inizi. Ed è sul Jeddah Corniche Circuit dove si tiene la terza edizione del GP Arabia Saudita, che Ferrari, Mercedes e Aston Martin iniziano a lavorare alla rimonta sull'apparentemente imprendibile Red Bull di Max Verstappen. Di sicuro c'è che la pista, cittadina ma estremamente veloce con le auto a sfiorare i muretti a più di 300 all'ora, è molto diversa da quella di Sakhir: ci sarà spazio per sorprese? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio d'Arabia Saudita 2023.

Prove libere 1 GP d'Arabia Saudita 2023 live dalle 14.15 di venerdì 17 marzo. Segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.