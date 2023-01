Calendario Formula 1 2023: date, orari tv e circuiti

Con le sue 23 gare in programma, al netto di modifiche e cancellazioni impreviste, quello 2023 è il Mondiale di Formula 1 più lungo della storia. Per il due volte campione del mondo Max Verstappen e per i suoi sfidanti - la Ferrari con Charles Leclerc e Carlos Sainz e la Mercedes con Lewis Hamilton e George Russell - un vero e proprio tour de force al via nel weekend del 5 marzo dal Bahrain e che si conclude il 26 novembre nella classica cornice di Abu Dhabi.

F1, la locandina del GP Las Vegas 2023

NOVITÀ Non mancano alcune interessanti novità rispetto al 2022: grande attesa soprattutto per la nuovissima pista cittadina di Las Vegas, che ospiterà il paddock nel fine settimana del 18 novembre, il penultimo della stagione; rientra poi il Qatar (nel weekend dell'8 ottobre) dopo la prima e unica apparizione nel campionato 2021. Esce invece di scena il GP di Francia, mentre è ufficialmente saltato il weekend del 16 aprile: inizialmente destinato al ritorno del GP di Cina - cancellato quattro volte dal 2020 a oggi a causa della pandemia da Covid-19 - alla fine gli organizzatori hanno preferito non inserire alcun sostituto per occupare lo slot.

F1 2022: le Frecce Tricolori sopra la griglia di partenza del GP Italia a Monza

ITALIA X2 Confermata la doppia tappa italiana: il GP di Emilia Romagna e del Made in Italy va in scena nel weekend del 21 maggio a Imola, mentre il Gran Premio d'Italia a Monza del 3 settembre 2023 è, come di consueto, l'ultimo del filotto di gare estive in Europa. Raddoppiano anche i GP con il format F1 Sprint, che passano da tre a sei e si disputano a Baku, Spielberg, Spa, Doha, Austin e San Paolo del Brasile. Di seguito il calendario completo, le indicazioni su dove vedere le gare in tv e tutti gli orari delle singole sessioni del Mondiale F1 2023.

IL CALENDARIO UFFICIALE F1 2023

Data Evento Sede Ora inizio Ora fine Diretta tv 23-24-25 febbraio Test Sakhir Sakhir, Bahrain 08:00 17:00 TBD

F1 GP Brasile 2022, Interlagos: la partenza della gara

ORA ITALIANA DI TUTTE LE SESSIONI DEL MONDIALE F1 2023

Data Gran Premio Venerdì Sabato Domenica 3-mar Bahrain PL1 12:30-13:30 PL2 16:00-17:00 PL3 12:30-13:30 QUAL 16:00-17:00 GARA 17:00 19-mar Arabia Saudita PL1 14:30-15:30 PL2 18:00-19:00 PL3 14:30-15:30 QUAL 18:00-19:00 GARA 18:00 2-apr Australia PL1 03:30-04:30 PL2 07:00-08:00 PL3 03:30-04:30 QUAL 07:00-08:00 GARA 07:00 30-apr Azerbaijan PL1 11:30-12:30 QUAL 15:00-16:00 PL2 11:30-12:30 SPRINT 15:30-16:30 GARA 13:00 7-mag Miami PL1 19:30-20:30 PL2 23:00-00:00 PL3 18:30-19:30 QUAL 22:00-23:00 GARA 21:30 21-mag Emilia Romagna PL1 13:30-14:30 PL2 17:00-18:00 PL3 12:30-13:30 QUAL 16:00-17:00 GARA 15:00 28-mag Monaco PL1 13:30-14:30 PL2 17:00-18:00 PL3 12:30-13:30 QUAL 16:00-17:00 GARA 15:00 4-giu Spagna PL1 13:30-14:30 PL2 17:00-18:00 PL3 12:30-13:30 QUAL 16:00-17:00 GARA 15:00 18-giu Canada PL1 19:30-20:30 PL2 23:00-00:00 PL3 18:30-19:30 QUAL 22:00-23:00 GARA 20:00 2-lug Austria PL1 13:30-14:30 QUAL 17:00-18:00 PL2 12:30-13:30 SPRINT 16:30-17:30 GARA 15:00 9-lug Gran Bretagna PL1 13:30-14:30 PL2 17:00-18:00 PL3 12:30-13:30 QUAL 16:00-17:00 GARA 16:00 23-lug Ungheria PL1 13:30-14:30 PL2 17:00-18:00 PL3 12:30-13:30 QUAL 16:00-17:00 GARA 15:00 30-lug Belgio PL1 13:30-14:30 QUAL 17:00-18:00 PL2 12:30-13:30 SPRINT 16:30-17:30 GARA 15:00 27-ago Olanda PL1 12:30-13:30 PL2 16:00-17:00 PL3 11:30-12:30 QUAL 15:00-16:00 GARA 15:00 3-set Italia PL1 13:30-14:30 PL2 17:00-18:00 PL3 12:30-13:30 QUAL 16:00-17:00 GARA 15:00 17-set Singapore PL1 11:30-12:30 PL2 15:00-16:00 PL3 11:30-12:30 QUAL 15:00-16:00 GARA 14:00 24-set Giappone PL1 04:30-05:30 PL2 08:00-09:00 PL3 04:30-05:30 QUAL 08:00-09:00 GARA 07:00 8-ott Qatar PL1 12:30-13:30 QUAL 16:00-17:00 PL2 12:30-13:30 SPRINT 16:30-17:30 GARA 16:00 22-ott Stati Uniti PL1 19:30-20:30 QUAL 23:00-00:00 PL2 20:00-21:00 SPRINT 00:00-01:00* GARA 21:00 29-ott Messico PL1 20:30-21:30 PL2 00:00-01:00* PL3 19:30-20:30 QUAL 23:00-00:00 GARA 21:00 3-nov Brasile PL1 15:30-16:30 QUAL 19:00-20:00 PL2 15:30-16:30 SPRINT 19:00-20:00 GARA 18:00 18-nov Las Vegas PL1 03:30-04:30 PL2 07:00-08:00 PL3 03:30-04:30 QUAL 07:00-08:00 GARA 07:00 26-nov Abu Dhabi PL1 10:30-11:30 PL2 14:00-15:00 PL3 11:30-12:30 QUAL 15:00-16:00 GARA 14:00

Grassetto: weekend con format F1 Sprint

*Sessione al via alla mezzanotte (ora italiana) del giorno successivo

NB: gli orari delle singole sessioni sono potenzialmente soggetti a modifiche da parte degli organizzatori.

Pubblicato da Salvo Sardina, 17/01/2023