F1 GP Monaco 2023, Diretta LIVE Prove Libere 1

LIVE MONTE CARLO F1 L'ultimo weekend di maggio è ormai da tradizione quello in cui la Formula 1 scende in pista a Monte Carlo. Ma se l'appuntamento con il Principato di Monaco, il più glamour, chic e iconico della stagione è già di per sé ricco di spunti di interesse, quest'anno è impreziosito anche dall'attesa per le novità tecniche della Mercedes, che spera di ridurre drasticamente il gap dalle dominanti Red Bull. E poi ci sono Ferrari e Aston Martin che, soprattutto con il padrone di casa Charles Leclerc e con l'esperto Fernando Alonso, sperano di capitalizzare quanto di buono fatto vedere nel fine settimana di Baku e mettere i bastoni tra le ruote di Max Verstappen e Sergio Perez. Sarà così o assisteremo a un'altra doppietta di Milton Keynes? Scopritelo insieme a noi, seguendo e commentando live la cronaca minuto per minuto di tutte le sessioni del Gran Premio di Monaco 2023.

Prove libere 1 GP di Monaco 2023 live dalle 13.15 di venerdì 26 maggio. Segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.