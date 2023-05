Monaco e nuvole: la situazione meteo a Montecarlo in tempo reale

Dopo quanto accaduto nel 2022, con un improvviso acquazzone abbattutosi sopra Montecarlo pochi istanti prima del via del GP Monaco, quest'anno si guarda con particolare attenzione all'evoluzione del meteo nella giornata di domenica. Da diversi giorni le previsioni tengono aperta una piccola possibilità di pioggia proprio nelle ore del pomeriggio e la questione è seguita con attenzione da team e piloti, tanto da essere stata tema di discussione anche nella conferenza stampa che si è tenuta dopo le qualifiche. Chi parte davanti, come Fernando Alonso, si augura che si corra solo sull'asciutto, mentre chi vorrebbe recuperare posizioni, come Charles Leclerc, non sarebbe dispiaciuto di ricevere un aiuto dal cielo.

F1 2023, GP Monaco: la situazione meteo

LIVE DAL PRINCIPATO Eccoci dunque ad aggiornarvi direttamente dal Principato di Monaco sulla situazione meteo. Questa notte tra la Liguria e la costa francese ha piovuto non poco, ma su Montecarlo fin dal mattino splende il sole. La temperatura attuale è attorno ai 22 gradi e rispetto ai giorni precedenti c'è un maggior tasso di umidità. Il cielo è prevalentamente sereno ma, come potete vedere dalle foto dei nostri tweet, qualche nuvola fa capolino dalle montagne che circondano Montecarlo. Le possibilità di pioggia restano molto basse, ma lo stesso si diceva nel 2022. La conformazione del territorio favorisce infatti l'improvvisa formazione di nubi cariche di pioggia che scendono verso la costa. Una prospettiva che, a meno di 3 ore dal via, resta per ora remota. Continueremo a tenervi aggiornati, sopratutto nel caso in cui ci fossero improvvisi cambiamenti meteo.

Ore 12:30: mentre termina la gara della Porsche Supercup aumentano le nuvole là dietro 👀 #MonacoGP pic.twitter.com/k7OcNMj9bo — Luca Manacorda (@LucaMana82) May 28, 2023

AGGIORNAMENTO ORE 13 Mentre inizia la Driver Parade, le nuvole provenienti dalle montagne aumentano di dimensione, anche se al momento restano distanti dalla zona del circuito come vedete nella foto copertina aggiornata. Gli stessi meteorologi lasciano aperto ogni scenario, con alcuni più propensi a dichiarare l'arrivo della pioggia e altri più prudenti.

AGGIORNAMENTO ORE 14 Situazione al momento piuttosto stazionaria, con le nuvole che si stanno muovendo più verso il mare. Sole e temperature in aumento per quanto riguarda aria e asfalto, ma senza toccare picchi particolarmente elevati. Al momento si può pensare che la partenza del gran premio sia quasi sicuramente asciutta.

Pubblicato da Luca Manacorda, 28/05/2023