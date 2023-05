F1 Monaco, Marko e Verstappen dubbiosi dopo il venerdì: "Teniamo d'occhio Leclerc"

La RB19 è scesa in pista con un setup di base sbagliato al simulatore: "Abbiamo poco margine di miglioramento in termini di performance". Occasione per la Ferrari e Alonso?

Nonostante il miglior tempo di Max Verstappen al termine della seconda sessione di prove libere, l’avvicinamento alle attesissime qualifiche del sabato di Monte Carlo – ve le raccontiamo in diretta live su MotorBox a partire dalle 15.45 – è stato tutt’altro che semplice per la Red Bull. Anzi, nelle FP1 proprio il campione del mondo in carica ha chiesto in un paio di occasioni di tornare ai box per modificare il setup, piuttosto che continuare a macinare km come si fa di consueto nel Principato per trovare fiducia con la pista: “Posso rientrare? Penso che se continuo a girare così rischio di schiantarmi contro il muro”, a un certo punto ha detto, visibilmente nervoso, il pilota olandese.

F1 GP Monaco 2023, Monte Carlo: Max Verstappen (Red Bull Racing)

ERRORE AL SIMULATORE Insomma, la Red Bull è arrivata in Costa Azzurra con un assetto di base non adatto a causa di un errore di impostazione al simulatore che è solo in parte stato corretto dagli interventi degli ingegneri tra la prima e la seconda sessione di libere del venerdì. “Max – ha spiegato Helmut Marko al termine della giornata – era super contento dopo aver girato al simulatore a inizio settimana. Sfortunatamente siamo incappati nella realtà delle cose, perché non sempre la macchina in pista funziona come nel mondo dei dati. Dobbiamo tenere d’occhio Leclerc, forse anche Alonso che ha segnato il suo giro veloce con gomme già vecchie di otto giri. Qui tutto dipende dalla posizione in griglia e dalla partenza, non penso che possiamo fare granché con il nostro ritmo sul long run”.

F1 2023, GP Monaco: Max Verstappen (Red Bull)

PARLA MAX Sensazioni condivise anche da Max Verstappen che, pur se accreditato del miglior tempo al termine delle PL2, è ancora convinto di non avere a disposizione un mezzo per contrastare efficacemente i rivali: “Non ero contento di come rispondeva l’auto sui cordoli e sugli avvallamenti, ma credo che la seconda sessione sia già andata molto meglio. In ogni caso, specialmente se guardiamo la Ferrari, credo che abbiamo ancora troppo poco margine in termini di performance assoluta, su come la macchina reagisce alla pista”. Decisiva in tal senso sarà dunque il terzo turno di prove, in programma alle 12.30 (cronaca live su MotorBox a partire dalle 12.15).

Pubblicato da Salvo Sardina, 27/05/2023