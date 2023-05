F1, la Red Bull volante svela i suoi segreti. Horner minimizza: "È successo a tutti"

Il team principal non si preoccupa dopo che la gru ha sollevato in volo la RB19, svelando il disegno segreto del fondo progettato da Adrian Newey

Per un Toto Wolff che si è parecchio indispettito nel vedere la sua Mercedes W14 – aggiornata con parti nuovissime proprio a Monte Carlo – volare tra i palazzi del Principato appesa a una gru, c’è un Christian Horner che invece minimizza gli effetti delle tantissime fotografie scattate al fondo della Red Bull. Poco dopo l’incidente di Sergio Perez a Saint Devote nel corso della Q1 di sabato pomeriggio, la RB19 del messicano è stata infatti sollevata per ripulire la pista e permettere ai commissari di far ripartire la sessione. Una manna per tutti gli ingegneri delle squadre avversarie, che si sono già messi al lavoro per studiare le diavolerie aerodinamiche (quantomeno quelle visibili a occhio nudo) pensate dal genio Adrian Newey per far andare così forte la sua ultima creazione.

F1 GP Monaco 2023, Monte Carlo: Sergio Perez (Red Bull Racing) colpisce le barriere in Q1 | Foto: Twitter @F1

HORNER MINIMIZZA Inquadrato maliziosamente dalle telecamere proprio mentre la sua RB19 si librava in volo, il team principal della scuderia di Milton Keynes è apparso tutt’altro che contento. Interpellato sul tema dai colleghi di RacingNews365, il manager inglese ha però smentito di essere preoccupato per le fotografie che i team rivali hanno certamente scattato in quell’occasione: “A Monaco è stato un po’ lo stesso per tutti. Praticamente tutti i team hanno mostrato qualcosa, tutte le auto a un certo punto sono state sollevate. Anche se, certo, è molto scortese guardare sotto la gonna di una persona…”. Il riferimento è appunto a quanto accaduto nelle FP3 con la Mercedes di Hamilton, a muro al Mirabeau, ma anche con la Ferrari di Sainz incidentata alle Piscine durante le libere 2. F1 GP Miami 2023: Christian Horner (Red Bull Racing)

PRATICA COMUNE “In ogni caso – ha proseguito Horner – credo che foto del genere vengano scattate di continuo nei weekend di gara, quando le macchine arrivano nel paddock sui furgoni e i meccanici lavorano per montarle. Ogni squadra ha probabilmente dei fotografi-spia che cercano di ottenere immagini delle auto quando sono smontate. È una pratica comune, quindi non penso che sia la prima volta che viene scattata una foto del nostro fondo. Forse è la prima volta che vengono fatte con l’auto sospesa in aria da una gru, ma penso che un po’ tutte le squadre cerchino sempre di ottenere informazioni di questo tipo”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 29/05/2023