Charles Leclerc rischia la penalità a Monaco, impeding su Norris

Non ne va mai dritta una a Monte Carlo per Charles Leclerc. Se in passato le sfortune si sono sprecate per lui sulla pista di casa, oggi il beniamino del pubblico locale ha portato la sua Ferrari in terza posizione alla fine delle qualifiche del Gran Premio di Monaco, perdendo per appena 22 millesimi la prima fila su un Fernando Alonso in palla con l'Aston Martin, e per circa un decimo la pole position su un Max Verstappen incredibile, soprattutto nel terzo settore, con la sua Red Bull. Nel corso della Q3, però, proprio sotto al lungo tunnel prima della staccata del porto, Charles è rimasto in traiettoria con la sua monoposto, impedendo a Lando Norris - che era nel suo giro veloce con la McLaren - di migliorare e di compiere il suo giro. Sembra a questo punto inevitabile la classica penalità per impeding, ossia le tre posizioni in griglia con il monegasco che partirebbe così in sesta piazza subito dietro a Lewis Hamilton, con Esteban Ocon (Alpine) e Carlos Sainz (Ferrari) che andrebbero a occupare la seconda fila. Non resta che attendere la decisione dei commissari di gara, che arriverà dopo le 18, con i due piloti chiamati a raccontare l'accaduto di fronte alla Direzione.

Pubblicato da Simone Valtieri, 27/05/2023